Эпопея продолжается: что стало с живущим под землей слепым стариком?

Неделю назад Эстонию потряс рассказ о живущем в лесу Пыльтсамаа почти 50 лет совершенно слепом старике, который передвигается с помощью привязанных к деревьям веревок. Яак Элиас - так зовут старика - не мылся несколько десятков лет, летом и зимой живет в погребе развалившегося дома на соломе и общается разве что с приносящей ему еду соцработницей волости.

Поскольку после эфира Kuuuurija в программе поступало множество вопросов, Катиран Луст вернулась, чтобы снова навестить пещерного человека, и сразу заметила, что возле его жилища произошли большие изменения.

"В прошлой передаче здесь были всякие ветки и куча мусора, а сегодня - пустая площадка. И здесь поставили теплушку", - отмечает она.

Луст признает, что попала под лавину обвинений со стороны сотрудников волости, потому что очень многие звонили в муниципалитет и оскорбляли социальных работников муниципалитета.

"Очень большое количество мнений задело наших социальных работников, которые добросовестно выполняют свою повседневную работу. Вы в своей передаче сознательно упускаете из виду близких, чья основная задача - привлечь внимание нуждающихся, если человек не может или по какой-либо причине не знает, как попросить о помощи. Программа также очень поверхностно затронула предыдущий вклад волостной управы в помощь Яаку", - написала волость Пыльтсамаа.

Волость также попросила программу опубликовать свой комментарий: "Власти Пыльтсамаа десятилетиями знали об условиях жизни Яака. Еще до объединения муниципалитетов старейшина Пыльтсамаа Тойво Тынсон неоднократно вел переговоры с Яаком, предлагал ему жилплощадь, отвечающую современным условиям. То же самое неоднократно делали социальные работники волости и после объединения. Однако Яак отказался от предложенной помощи. Он дал свое согласие только на то, чтобы соцработник волости обеспечивал его продуктами питания и предметами первой необходимости. Кроме того, социальные работники предоставили Яаку все, что он дополнительно просил".

Но что дальше стало с Яаком и живет ли он по-прежнему в этом подполе?

Теперь Яак больше не носит старую шинель: сотрудники волости после визита тележурналистов позаботились о новой теплой зимней одежде для него.

Также сотрудники волости отвели Яака в баню, и впервые за очень долгое время он смог помыться.

Что касается установленной возле "норы" Яака строительной теплушки с кроватью, Яак говорит, что он заходит туда пару раз в день, но перебираться насовсем пока почему-то не хочет.

По словам Яака, в теплушке прохладно, и ему кажется, что сейчас теплее и комфортнее находиться на соломе в подвале.

Брат Яака рассказал, среди прочего, что таинственный пещерный человек после возвращения из Советской армии - из пустыни Каракум - почти 50 лет ел только сырую пищу. В армии у Яака возникли проблемы с пищеварением, поэтому он вернулся домой раньше, чем следовало.

По словам брата Яака, пещерный человек до армии был примерным студентом сельхозакадемии, но во время несения военной службы что-то в нем изменилось, и он уже никогда не стал прежним. Яак вернулся на родину из армии и большую часть времени жил в этом полуразрушенном доме со своей матерью. Однако около десяти лет назад мать умерла, а здоровье Яака ухудшилось. Кроме того, когда мать Яака умерла, жилой дом обрушился, и мужчина перебрался в подвал.

У брата Яака в Тарту есть семья и дети, но он не может взять его к себе. Скорее, считает брат, Яак мог бы перейти под опеку и попечение волости.

Но у волости на это имеется свой ответ: "Пыльтсамааская волостная управа поясняет, что оказание социальной помощи основывается на принципе добровольности, поскольку статья 12 Закона о социальном обеспечении предусматривает, что при предоставлении социальных услуг, социальных пособий и другой помощи необходимо учитывать волю человека. Основное право на свободу может быть ограничено только в случаях, когда человек опасен для себя или других".

Яак сказал ведущей, что хотел бы часы, которые звонят каждый час. Катрин Луст пообещала подарить ему такие к Рождеству.

"Будем надеяться, что Яак привыкнет чуть почаще приходить сюда, но, может быть, ему удастся получить место и получше этого", - завершает Луст сюжет.