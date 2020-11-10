Европейский суд присудил Навальному 8500 евро компенсации

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратник Вадим Гунько выиграли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иск к России по делу о задержании на Болотной площади в Москве в 2012 году, пишет DW.
Суд посчитал, что при задержании Навального и Гунько российские власти нарушили их право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, а также право на свободу собраний и объединений, пишет "Медуза".
Согласно судебному решению, обнародованному на сайте ЕСПЧ во вторник, 10 ноября, Россия должна выплатить компенсации Навальному и Гунько в размере 8500 и 7500 евро соответственно.
Напомним, что Алексея Навального и Вадима Гунько задержали 6 мая 2012 года на акции, которая прошла накануне инаугурации Владимира Путина на пост президента. Полицейские схватили Навального, когда он собирался выступить перед митингующими.