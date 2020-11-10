Если ты гей и живешь в Латвии, тебе сложно понять, как именно то, что один человек любит представителя своего же пола и, возможно, демонстрирует свои чувства публично, как это делают гетеросексуальные пары, оскорбляет других людей до такой степени, что они готовы применять физическую силу.

Если ты гей и живешь в Латвии, тебе часто приходится слышать о промывании мозгов "гей-пропагандой". Ежедневно мы подвергаемся гетеросексуальной пропаганде: модные плакаты с сексуализированными изображениями женщин, сексуальные сцены в фильмах, сексуализированные музыкальные клипы, журналы и т.д.

Почему же ни один гей до сих пор не подвергся этой пропаганде и не стал гетеросексуалом?

Если ты гей и живешь в Латвии, тебе часто приходится слышать, что твои проблемы преувеличены или надуманы. Если средь бела дня тебе угрожают изнасилованием, и никто вокруг на это не реагирует, и даже полиция говорит, что не может возбудить уголовное дело из-за угрозы изнасилования мужчине, то, блин, проблема не преувеличена!

Если ты гей и живешь в Латвии, то время от времени тебе приходится слышать, что сам виноват в том, что случилось что-то плохое.

Заблудился в неправильном районе, вел себя провокационно, гулял, смотрел или был одет неправильно. В цивилизованном обществе это называется обвинением жертвы.

Если ты гей и живешь в Латвии, тебе приходится считаться с системными комментариями о неравенстве с трибуны Сейма. Вот лишь краткий обзор дебатов в Сейме за 29 октября этого года, касающегося коллективного предложения граждан о введении однополых партнерских отношений в Латвии.

Юлия Степаненко, не принадлежащий к фракциям депутат:

"Именно поэтому мы с вами сейчас здесь, потому что цивилизация осознала, что самый надежный способ для повторения... для воспроизведения себя, для дальнейшего развития - это семья, в которой есть мать, отец и ребенок, а ребенок получает любовь матери и заботливые руки отца".

Юлии следует знать, что все мы сейчас здесь, в том числе и благодаря многим врачам, ученым и художникам, которые были гомосексуалистами.

Янис Домбрава, "Национальное объединение":

"Дорогие коллеги! Статья 110 Конституции гласит, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. И этот принцип существует тысячи лет".

Возможно только в мокрых снах депутата о тысячелетнем рейхе.

Алдис Гобземс, не принадлежащий к фракциям депутат:

"Где вас дискриминируют, дорогие геи? Где? Вы не можете устроиться на работу? Разве вы не можете жить лучше, чем мать четверых детей? Где вас дискриминируют? Ну честно! Где у вас жизнь хуже, чем у тех, кто растит трех или четверых детей?"

По мнению депутата, нападения и угрозы изнасилования не в счет.

Но, возможно, этот спор был бы другим, если бы нападение на Дениса Ханова произошло до рассмотрения этой гражданской инициативы в Сейме. Излишне говорить, что инициатива по узакониванию однополых партнерств в Латвии была отклонена.

Поэтому, если ты гей и живешь в Латвии, и хочешь создать семью с любимым человеком - забудь, государство такую ​​семью не признает.