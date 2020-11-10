В тренерском корпусе сборной по футболу выявлен Covid-19

Сборная в настоящее время находится в Сан-Марино, где готовится к предстоящему в среду матчу с местной сборной. Затем сборная Латвии вернется домой, где в субботу проведет матч в рамках Лиги наций УЕФА со сборной Фарерских островов, а затем отправится в Андорру, где через неделю состоится заключительный матч турнира.