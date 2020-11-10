В тренерском корпусе сборной по футболу выявлен Covid-19

В тренерском корпусе сборной Латвии по футболу выявлен Covid-19, сообщила Латвийская футбольная федерация.
Сборная в настоящее время находится в Сан-Марино, где готовится к предстоящему в среду матчу с местной сборной. Затем сборная Латвии вернется домой, где в субботу проведет матч в рамках Лиги наций УЕФА со сборной Фарерских островов, а затем отправится в Андорру, где через неделю состоится заключительный матч турнира.
При проведении тестов на Covid-19 инфекция была выявлена в тренерском корпусе - у Мариана Пахаря. Он был изолирован от остальной команды. Результаты тестов остальных представителей сборной отрицательные, поэтому она продолжает готовиться к матчу с Сан-Марино.