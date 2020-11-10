Сейм утвердил объявленный правительством режим ЧС

Решение правительства об объявлении режима ЧС вступило в силу вчера, 9 ноября.

Депутат Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) положительно оценила тот факт, что ограничения связаны с мерами поддержки. По сравнению с весной меньше ограничений на оказание поддержки, например, больше нет связи с предыдущими социальными взносами. Положительным моментом является также то, что разрешена частичная работа, поскольку весной предприниматели наказывались за использование такой возможности.

Однако есть опасения по поводу темпов поддержки, а также по поводу того, что компенсации будут рассчитываться от того периода, когда зарплаты уже упали из-за кризиса, сказала Рейзниеце-Озола.

Депутат Регина Лочмеле ("Согласие") сказала, что правительство тянуло с введением режима ЧС, дожидаясь момента, когда заражения начали расти в геометрической прогрессии.

"Было упущено более двух недель, ничего не было подготовлено", - сказала она. 7

Политик Юлия Степаненко сравнила действия правительства с желанием "сжечь землю, сжечь дома и оставить пустоту, а не заботиться о людях". По ее словам, правительство разрушило несколько отраслей и ввело людей в заблуждение.

Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 до 6 декабря в Латвии введен режим ЧС, во время которого будет действовать ряд ограничений.