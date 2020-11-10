Сейм утвердил объявленный правительством режим ЧС

Сейм утвердил сегодня объявленный правительством режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для ограничения заболеваемости Сovid-19, объявленный до 6 декабря.
Решение правительства об объявлении режима ЧС вступило в силу вчера, 9 ноября.
Депутат Дана Рейзниеце-Озола (Союз "зеленых" и крестьян) положительно оценила тот факт, что ограничения связаны с мерами поддержки. По сравнению с весной меньше ограничений на оказание поддержки, например, больше нет связи с предыдущими социальными взносами. Положительным моментом является также то, что разрешена частичная работа, поскольку весной предприниматели наказывались за использование такой возможности.
Однако есть опасения по поводу темпов поддержки, а также по поводу того, что компенсации будут рассчитываться от того периода, когда зарплаты уже упали из-за кризиса, сказала Рейзниеце-Озола.
Депутат Регина Лочмеле ("Согласие") сказала, что правительство тянуло с введением режима ЧС, дожидаясь момента, когда заражения начали расти в геометрической прогрессии.
"Было упущено более двух недель, ничего не было подготовлено", - сказала она.
Политик Юлия Степаненко сравнила действия правительства с желанием "сжечь землю, сжечь дома и оставить пустоту, а не заботиться о людях". По ее словам, правительство разрушило несколько отраслей и ввело людей в заблуждение.
Как сообщалось, для ограничения распространения Covid-19 до 6 декабря в Латвии введен режим ЧС, во время которого будет действовать ряд ограничений.
- Во время режима ЧС запрещены все очные публичные мероприятия, за исключением собраний, шествий и пикетов на открытом воздухе, в которых могут принимать участие не более 50 человек.
- На частных мероприятиях разрешено присутствие не более 10 человек из не более чем двух домохозяйств. На похоронах одновременно могут присутствовать не более десяти человек, но они могут представлять более двух домохозяйств.
- Места проведения культурных мероприятий, выставок, религиозных действ и спортивных занятий должны начинать работу не ранее 6:00, а заканчивать не позже 20:00. Исключением являются спортивные центры, которые могут заканчивать работу не позднее 22:00.
- На четыре недели запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, спа, на катках, в игровых залах, местах проведения детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на природные тропы.
- В местах общественного питания еду можно купить только навынос.