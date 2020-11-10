Вт, 10.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Из выявленных в минувшие сутки 208 новых случаев Covid-19 более половины, или 117 зарегистрировано в Риге, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Сравнительно быстро растет число зараженных и в Юрмале, где за сутки зарегистрировано 16 новых случаев, а общее число зараженных за две недели составляет 106. 

В столице число зараженных за две недели составляет 1683.

Восемь новых инфицированных зарегистрировано в Лиепае, где всего болеет 87 человек, шесть новых случаев - в Даугавпилсе, где количество инфицированных за две недели выросло до 348.

41 новый зараженный относится к возрастным группам 30-39 лет и 40-49 лет, 32 - к группе 50-59 лет, 30 - к группе 60-69 лет.  

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