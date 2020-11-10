Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге

Сравнительно быстро растет число зараженных и в Юрмале, где за сутки зарегистрировано 16 новых случаев, а общее число зараженных за две недели составляет 106.

В столице число зараженных за две недели составляет 1683.

Восемь новых инфицированных зарегистрировано в Лиепае, где всего болеет 87 человек, шесть новых случаев - в Даугавпилсе, где количество инфицированных за две недели выросло до 348.