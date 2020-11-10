Вт, 10.11.2020
Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Работникам с заболеваниями дыхательных путей будут оплачивать первые 3 дня больничного

Работникам с заболеваниями дыхательных путей будут оплачивать первые 3 дня больничного

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Кабинет министров во вторник постановил, что государство будет оплачивать первые три дня больничного работникам с заболеваниями дыхательных путей.

Такое предложение разработано министерствами экономики и благосостояния, чтобы помочь предпринимателям, у которых болеют работники или же коллектив вынужден отправиться на карантин из-за Covid-19. 

Во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил журналистам, что в дальнейшем государство будет оплачивать первые три дня больничного людям с симптомами респираторных инфекций. Цель этого предложения - чтобы заболевшие люди не шли на работу,  делали тест на Сovid-19.

По словам министра благосостояния Рамоны Петравичи, цель предложения - уменьшить распространение коронавируса на рабочих местах.

Этот вид поддержки вводится с 16 ноября 2020 года по 30 июня 2021 года. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back