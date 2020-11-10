Работникам с заболеваниями дыхательных путей будут оплачивать первые 3 дня больничного

Такое предложение разработано министерствами экономики и благосостояния, чтобы помочь предпринимателям, у которых болеют работники или же коллектив вынужден отправиться на карантин из-за Covid-19.

Во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил журналистам, что в дальнейшем государство будет оплачивать первые три дня больничного людям с симптомами респираторных инфекций. Цель этого предложения - чтобы заболевшие люди не шли на работу, делали тест на Сovid-19.

По словам министра благосостояния Рамоны Петравичи, цель предложения - уменьшить распространение коронавируса на рабочих местах.