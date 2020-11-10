ЕС закупит до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech

Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили, что переговоры с Pfizer и BioNTech уже завершены.

Согласно условиям сделки, ЕС закажет 200 млн доз вакцины с возможностью покупки дополнительно еще 100 млн. 1

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность.