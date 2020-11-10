Вт, 10.11.2020
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Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

ЕС закупит до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech

ФОТО: Reuters

Власти ЕС в среду, 11 ноября, заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 млн доз разрабатываемой этими фирмами вакцины против Covid-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей ЕС.

Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили, что переговоры с Pfizer и BioNTech уже завершены.

Согласно условиям сделки, ЕС закажет 200 млн доз вакцины с возможностью покупки дополнительно еще 100 млн.

Напомним, что в понедельник, 9 ноября, американская компания Pfizer, сотрудничающая в деле разработки вакцины с немецкой BioNTech, сообщила, что их потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность.

Компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины. Затем передадут их в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

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