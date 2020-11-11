От бедности к богатству. Истории и советы звёзд мирового спорта
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В СМИ довольно часто рассказывается о звёздах спорта, которые разбрасываются миллионами и даже банкротятся. Но есть и много тех, которые с умом отнеслись к заработанному состоянию.
Леброн Джеймс (баскетбол)
Звезда НБА Леброн Джеймс родился, когда его мама была ещё подростком. Через каждые несколько месяцев им приходилось переезжать, а потому он часто прогуливал школу. Было время, когда зимой в Акроне (штат Огайо) приходилось жить без отопления, сообщает ESPN.
Четырёхкратный чемпион НБА и четырежды самый ценный игрок лиги является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. По данным журнала Forbes, в 2019 году он заработал 89 миллионов долларов США.
Совет: не бойтесь инвестировать
Большая часть доходов Джеймса состоит из зарплаты баскетболиста и рекламных контрактов, но ему также удалось удачно инвестировать средства. Одной из таких сделок стала инвестиция в компанию Beats Electronics, которую в 2014 году Apple выкупила за три миллиарда долларов США.
Баскетболист также удачно вложил средства в футбольный клуб "Ливерпуль" и в сеть пиццерий Blaze Pizza. ESPN сообщает, что в 2012 году Джеймс с партнёрами инвестировал примерно один миллион долларов, а сейчас эта инвестиция выросла до 25 миллионов.
Виктор Круз (бывший американский футболист)
Некогда игрок НФЛ вырос в микрорайоне Нью-Джерси среди воров и наркоманов. Подобно Леброну Джеймсу, Круза также растила мать-одиночка, сообщает New York Post.
Шесть сезонов Круз играл в команде НФЛ "Нью-Йорк Джайентс". После завершения карьеры футболиста в 2018 году он присоединился к ESPN и стал аналитиком НФЛ.
Совет: откладывай, сколько можешь
Многие спортсмены спускают первую зарплату, но Круз поступил совершенно иначе. В 2010 году он подписал трёхлетний контракт с зарплатой в 1,22 млн долларов. Первый чек он вложил в банк.
Серена Уильямс (теннисистка)
Возможно, американка является лучшей теннисисткой всех времён. Серена Уильямс 23 раза побеждала на турнирах "Большого шлема", завоевала четыре золотых медали на Олимпийских играх и за всю карьеру на турнирах заработала больше 92 миллионов долларов США.
До того, как она начала зарабатывать миллионы, Уильямс росла в криминальном районе в Комптоне, на юге Лос-Анджелеса. Она тренировалась на общественных теннисных кортах, где валялись использованные шприцы, сообщает Independent.
Уильямс выросла в жилище с двумя спальнями, где проживало семь человек. Уже будучи подростком, она начала зарабатывать деньги в профессиональном теннисе.
Совет: учись на своих ошибках
Когда она заработала свой первый миллион, то вложила его в банк. Однако, теннисистка признаётся, что не всегда разумно распоряжалась своими деньгами.
"Уже с подросткового возраста мне нужно было принимать решения о финансах. Принимала как хорошие, так и плохие решения. Это помогло научиться принимать хорошие решения в дальнейшем", - сказала спортсменка.
Кавай Леонард (баскетболист)
Баскетболист НБА вырос в Риверсайде, в Калифорнии. Он учился в средней школе, когда его отца застрелили на автомойке. Разбитый Леонард играл в баскетбол, что было его единственным спасением в трудные минуты.
"Оставшийся год он играл так, будто ничего не произошло", - в статье Los Angeles Times поделился тренер школьной команды Леонарда Тим Суини-младший.
Леонард представляет клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс", с которым он подписал трёхлетний контракт на сумму в 103 миллиона долларов США. Контракт был подписан в 2019 году.
Совет: используй купоны
Несмотря на то, что в 2015 году спортсмен подписал договор на сумму в 94 миллиона долларов США с "Сан-Антонио Спёрс", Леонард был очень расстроен тем, что потерял возможность использовать купоны на бесплатные куриные крылышки.
Купоны достались Леонарду за рекламу Wingstop. К счастью, компания возобновила возможность использовать купоны.
Можно сказать, что экономность Леонарда переходит границы, но, с другой стороны, почему не использовать купоны или коды на скидку, если они тебе полагаются.
Маршон Линч (американский футболист)
Бывший игрок НФЛ Линч вырос в Окленде, в Калифорнии. Его воспитывала одна мать, отец находился в тюрьме. В интервью Sports Illustrated он рассказал, что вырос в месте, где было много наркотиков и проституции.
Линч стал одним из самых известных игроков НФЛ. Он заключил рекламные контракты с такими фирмами, как Nike, Skittles, Pepsi и Microsoft.
Совет: деньги в жизни не самое главное
В интервью Sports Illustrated Линч отметил, что он ценит тот уровень жизни, который стал намного лучше благодаря спортивной карьере, но деньги для него не главное.
Деньги неотъемлемая часть жизни, но они не могут заменить отношения.
Криштиану Роналду (футболист)
Португальская звезда футбола по данным журнала Forbes в 2019 году был на втором месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов с окладом в 109 миллионов долларов США. Предположительно, за свою карьеру он заработал уже больше миллиарда долларов.
Роналду вырос в одном из беднейших регионов Португалии (Фуншал, Мадейра). Его мать работала поваром, а отец был садовником, пока не умер от алкоголизма, когда сыну было 20 лет.
Совет: возвращай, т.е. жертвуй на благотворительность
Роналду является одним из самых богатых спортсменов, но он также и оказывает огромную поддержку благотворительным организациям. Он пожертвовал 83 000 долларов 10-летнему фанату, которому нужна была операция на мозге.
165 000 долларов Роналду пожертвовал онкологическому центру в Португалии. Используя свою славу, он публично выступал на тему разных проблем - голодающие дети, ожирение, биологическое разнообразие.
Райан Бройлс (американский футболист)
Игрок НФЛ провёл три сезона в команде "Детройт Лайонс", в 2012 году подписав дебютный контракт, в рамках которого спортсмен заработал 3,6 миллионов долларов США. В НФЛ он отыграл только три сезона.
В интервью The Players Tribune Бройлс рассказал, что, когда он рос, у его семьи особо не было денег. Уже с восьмилетнего возраста в баскетбольных лагерях и других соревнованиях он играл на деньги, заработанные за стрижку газонов.
Совет: составь бюджет и придерживайся его
Бройлс в интервью The Players Tribune признался, что использовал бонус от подписания контракта для погашения долгов. После этого он работал с консультантами по финансам, чтобы составить бюджет, придерживаясь которого, он может всю оставшуюся жизнь прожить на деньги, заработанные в НФЛ.
Консультанты составили бюджет - 5000 долларов в месяц, 60 000 долларов в год (после уплаты налогов).
Кэрон Батлер (баскетболист)
Бывший игрок НБА настоящий пример для истории о том, как человек приходит от бедности к богатству. Батлер вырос в Висконсине, где он в детстве зарабатывал на жизнь, продавая наркотики. В возрасте 15 лет его арестовала полиция, найдя в школьном шкафчике наркотики и огнестрельное оружие.
После выхода из коррекционного учреждения для несовершеннолетних, Батлер был нацелен на то, чтобы встать на правильный путь. Он играл в баскетбол в университете Коннектикута, а позднее провёл 14 сезонов в самой сильной баскетбольной лиге мира.
Совет: используй контакты
В интервью Sports Illustrated Батлер признал, что травмы заставили его осознать реальность, что вечно в баскетбол не поиграешь, а потому надо своевременно думать о жизни после спорта.
Батлер начал пользоваться возможностями заработать денег вне баскетбольной площадки. Он инвестировал средства в компанию Burger King, а также сотрудничал с успешными людьми, с которыми ему посчастливилось встретиться на жизненном пути, среди них, например, голливудский актёр Марк Уолберг.
В 2019 году Уолберг и Батлер договорились о создании фильма о жизни баскетболиста, который расскажет, как он из торговца наркотиками стал игроком НБА.
Дрэймонд Грин (баскетболист)
Трёхкратный чемпион НБА вырос в штате Мичиган в городе Сагино, где показатели преступности превышали средние по стране в три раза, а треть населения города была нищими. Грин благодарен своей семье, которая помогла ему сосредоточиться на цели.
"Я не хотела его отпускать на улицу", - в интервью ESPN сказала мать баскетболиста Мэри. "Я хотела помочь своим детям делать то, что, по их мнению, они могут делать. Каждый раз, когда Дрэймонд сходил с пути, я помогала ему вернуться", - добавила женщина.
Совет: проси помощи
В первом сезоне НБА Грин заработал 850 000 долларов. Он не знал, что делать с такой суммой и с чего начать. Он просил помощи у специалистов команды "Голден Стэйт Уорриорз", чтобы обозначить краткосрочные и долгосрочные цели.
"Я хотел поговорить с кем-то, кто видит общую картину - как обходиться со своими деньгами игроку НБА", - сказал Грин, который играет в НБА с 2012 года.
Альфред Моррис (американский футболист)
Игрок НФЛ вырос в Пенсаколе, штат Флорида. Он был одним из семи сыновей в семье. В одной комнате спали два-три мальчика.
За свою карьеру Моррис представлял несколько команд НФЛ, в сумме заработав примерно 7,7 миллионов долларов США.
Совет: не покупай дорогие побрякушки только потому, что можешь это позволить
Несмотря на удачную карьеру игрока в НФЛ, которая началась в 2012 году, Моррис продолжал ездить на автомобиле Mazda 626 1991 года выпуска. Об этом сообщало издание Fort Worth Star-Telegram.
Моррис приобрёл эту машину за два доллара у пастора, когда ещё учился в университете. И хоть он может позволить себе новую машину, или даже несколько, он всё равно предпочитает своего старого товарища.
"Это просто приземляет меня. Учитывая откуда я пришёл и сколько труда я вложил, чтобы попасть сюда", - сказал Моррис.