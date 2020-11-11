В СМИ довольно часто рассказывается о звёздах спорта, которые разбрасываются миллионами и даже банкротятся. Но есть и много тех, которые с умом отнеслись к заработанному состоянию.

Леброн Джеймс (баскетбол)

Звезда НБА Леброн Джеймс родился, когда его мама была ещё подростком. Через каждые несколько месяцев им приходилось переезжать, а потому он часто прогуливал школу. Было время, когда зимой в Акроне (штат Огайо) приходилось жить без отопления, сообщает ESPN.

Четырёхкратный чемпион НБА и четырежды самый ценный игрок лиги является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. По данным журнала Forbes, в 2019 году он заработал 89 миллионов долларов США.

Совет: не бойтесь инвестировать

Большая часть доходов Джеймса состоит из зарплаты баскетболиста и рекламных контрактов, но ему также удалось удачно инвестировать средства. Одной из таких сделок стала инвестиция в компанию Beats Electronics, которую в 2014 году Apple выкупила за три миллиарда долларов США.

Леброн Джеймс ФОТО: AP/Scanpix

Баскетболист также удачно вложил средства в футбольный клуб "Ливерпуль" и в сеть пиццерий Blaze Pizza. ESPN сообщает, что в 2012 году Джеймс с партнёрами инвестировал примерно один миллион долларов, а сейчас эта инвестиция выросла до 25 миллионов.

Виктор Круз (бывший американский футболист)

Некогда игрок НФЛ вырос в микрорайоне Нью-Джерси среди воров и наркоманов. Подобно Леброну Джеймсу, Круза также растила мать-одиночка, сообщает New York Post.

Шесть сезонов Круз играл в команде НФЛ "Нью-Йорк Джайентс". После завершения карьеры футболиста в 2018 году он присоединился к ESPN и стал аналитиком НФЛ.

Совет: откладывай, сколько можешь

Многие спортсмены спускают первую зарплату, но Круз поступил совершенно иначе. В 2010 году он подписал трёхлетний контракт с зарплатой в 1,22 млн долларов. Первый чек он вложил в банк.

"Тот первый чек был больше всех, который я когда-либо видел своими глазами. Поэтому я его сохранил. Хотел, чтобы это был не последний, который я получу", - вспоминает бывший игрок НФЛ.

Серена Уильямс (теннисистка)

Возможно, американка является лучшей теннисисткой всех времён. Серена Уильямс 23 раза побеждала на турнирах "Большого шлема", завоевала четыре золотых медали на Олимпийских играх и за всю карьеру на турнирах заработала больше 92 миллионов долларов США.

До того, как она начала зарабатывать миллионы, Уильямс росла в криминальном районе в Комптоне, на юге Лос-Анджелеса. Она тренировалась на общественных теннисных кортах, где валялись использованные шприцы, сообщает Independent.

Уильямс выросла в жилище с двумя спальнями, где проживало семь человек. Уже будучи подростком, она начала зарабатывать деньги в профессиональном теннисе.

Совет: учись на своих ошибках

Когда она заработала свой первый миллион, то вложила его в банк. Однако, теннисистка признаётся, что не всегда разумно распоряжалась своими деньгами.

"Уже с подросткового возраста мне нужно было принимать решения о финансах. Принимала как хорошие, так и плохие решения. Это помогло научиться принимать хорошие решения в дальнейшем", - сказала спортсменка.

Серена Уильямс ФОТО: AFP/SCANPIX

Кавай Леонард (баскетболист)

Баскетболист НБА вырос в Риверсайде, в Калифорнии. Он учился в средней школе, когда его отца застрелили на автомойке. Разбитый Леонард играл в баскетбол, что было его единственным спасением в трудные минуты.

"Оставшийся год он играл так, будто ничего не произошло", - в статье Los Angeles Times поделился тренер школьной команды Леонарда Тим Суини-младший.

Леонард представляет клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс", с которым он подписал трёхлетний контракт на сумму в 103 миллиона долларов США. Контракт был подписан в 2019 году.

Совет: используй купоны

Несмотря на то, что в 2015 году спортсмен подписал договор на сумму в 94 миллиона долларов США с "Сан-Антонио Спёрс", Леонард был очень расстроен тем, что потерял возможность использовать купоны на бесплатные куриные крылышки.

Купоны достались Леонарду за рекламу Wingstop. К счастью, компания возобновила возможность использовать купоны.

Можно сказать, что экономность Леонарда переходит границы, но, с другой стороны, почему не использовать купоны или коды на скидку, если они тебе полагаются.

Кавай Леонард ФОТО: Reuters/ScanPix

Маршон Линч (американский футболист)

Бывший игрок НФЛ Линч вырос в Окленде, в Калифорнии. Его воспитывала одна мать, отец находился в тюрьме. В интервью Sports Illustrated он рассказал, что вырос в месте, где было много наркотиков и проституции.

Линч стал одним из самых известных игроков НФЛ. Он заключил рекламные контракты с такими фирмами, как Nike, Skittles, Pepsi и Microsoft.

Совет: деньги в жизни не самое главное

В интервью Sports Illustrated Линч отметил, что он ценит тот уровень жизни, который стал намного лучше благодаря спортивной карьере, но деньги для него не главное.

"Нужно понимать, откуда я пришёл. Денег у нас не было. Была любовь и уважение в семье, это самое главное. Как было бы, если бы я заработал всё это благосостояние, но у меня бы не было друзей и близких, с которыми я мог бы этим насладиться? Какой в этом смысл?", - рассуждал спортсмен в интервью.

Деньги неотъемлемая часть жизни, но они не могут заменить отношения.

Криштиану Роналду (футболист)

Португальская звезда футбола по данным журнала Forbes в 2019 году был на втором месте среди самых высокооплачиваемых спортсменов с окладом в 109 миллионов долларов США. Предположительно, за свою карьеру он заработал уже больше миллиарда долларов.

Роналду вырос в одном из беднейших регионов Португалии (Фуншал, Мадейра). Его мать работала поваром, а отец был садовником, пока не умер от алкоголизма, когда сыну было 20 лет.

Совет: возвращай, т.е. жертвуй на благотворительность

Роналду является одним из самых богатых спортсменов, но он также и оказывает огромную поддержку благотворительным организациям. Он пожертвовал 83 000 долларов 10-летнему фанату, которому нужна была операция на мозге.

165 000 долларов Роналду пожертвовал онкологическому центру в Португалии. Используя свою славу, он публично выступал на тему разных проблем - голодающие дети, ожирение, биологическое разнообразие.

Криштиану Роналду ФОТО: Reuters/ScanPix

Райан Бройлс (американский футболист)

Игрок НФЛ провёл три сезона в команде "Детройт Лайонс", в 2012 году подписав дебютный контракт, в рамках которого спортсмен заработал 3,6 миллионов долларов США. В НФЛ он отыграл только три сезона.

В интервью The Players Tribune Бройлс рассказал, что, когда он рос, у его семьи особо не было денег. Уже с восьмилетнего возраста в баскетбольных лагерях и других соревнованиях он играл на деньги, заработанные за стрижку газонов.

Совет: составь бюджет и придерживайся его

Бройлс в интервью The Players Tribune признался, что использовал бонус от подписания контракта для погашения долгов. После этого он работал с консультантами по финансам, чтобы составить бюджет, придерживаясь которого, он может всю оставшуюся жизнь прожить на деньги, заработанные в НФЛ.

Консультанты составили бюджет - 5000 долларов в месяц, 60 000 долларов в год (после уплаты налогов).

"Именно столько я и тратил, и был доволен своими жизнью. Почему мне должно быть нужно что-то большее? Остальные деньги были вложены в акционный рынок и в другие инвестиции на более позднее время, когда перестанут приходить чеки НФЛ", - рассказал спортсмен.

Кэрон Батлер (баскетболист)

Бывший игрок НБА настоящий пример для истории о том, как человек приходит от бедности к богатству. Батлер вырос в Висконсине, где он в детстве зарабатывал на жизнь, продавая наркотики. В возрасте 15 лет его арестовала полиция, найдя в школьном шкафчике наркотики и огнестрельное оружие.

После выхода из коррекционного учреждения для несовершеннолетних, Батлер был нацелен на то, чтобы встать на правильный путь. Он играл в баскетбол в университете Коннектикута, а позднее провёл 14 сезонов в самой сильной баскетбольной лиге мира.

Совет: используй контакты

В интервью Sports Illustrated Батлер признал, что травмы заставили его осознать реальность, что вечно в баскетбол не поиграешь, а потому надо своевременно думать о жизни после спорта.

"Ты думаешь, что будешь играть вечно, но тогда начинаются травмы и ты становишься реалистом. Начинаешь думать - что дальше, что я буду делать?", - говорил Батлер в интервью.

Батлер начал пользоваться возможностями заработать денег вне баскетбольной площадки. Он инвестировал средства в компанию Burger King, а также сотрудничал с успешными людьми, с которыми ему посчастливилось встретиться на жизненном пути, среди них, например, голливудский актёр Марк Уолберг.

В 2019 году Уолберг и Батлер договорились о создании фильма о жизни баскетболиста, который расскажет, как он из торговца наркотиками стал игроком НБА.

Дрэймонд Грин (баскетболист)

Трёхкратный чемпион НБА вырос в штате Мичиган в городе Сагино, где показатели преступности превышали средние по стране в три раза, а треть населения города была нищими. Грин благодарен своей семье, которая помогла ему сосредоточиться на цели.

"Я не хотела его отпускать на улицу", - в интервью ESPN сказала мать баскетболиста Мэри. "Я хотела помочь своим детям делать то, что, по их мнению, они могут делать. Каждый раз, когда Дрэймонд сходил с пути, я помогала ему вернуться", - добавила женщина.

Совет: проси помощи

В первом сезоне НБА Грин заработал 850 000 долларов. Он не знал, что делать с такой суммой и с чего начать. Он просил помощи у специалистов команды "Голден Стэйт Уорриорз", чтобы обозначить краткосрочные и долгосрочные цели.

"Я хотел поговорить с кем-то, кто видит общую картину - как обходиться со своими деньгами игроку НБА", - сказал Грин, который играет в НБА с 2012 года.

Дрэймонд Грин (слева) ФОТО: AFP/SCANPIX

Альфред Моррис (американский футболист)

Игрок НФЛ вырос в Пенсаколе, штат Флорида. Он был одним из семи сыновей в семье. В одной комнате спали два-три мальчика.

За свою карьеру Моррис представлял несколько команд НФЛ, в сумме заработав примерно 7,7 миллионов долларов США.

Совет: не покупай дорогие побрякушки только потому, что можешь это позволить

Несмотря на удачную карьеру игрока в НФЛ, которая началась в 2012 году, Моррис продолжал ездить на автомобиле Mazda 626 1991 года выпуска. Об этом сообщало издание Fort Worth Star-Telegram.

Моррис приобрёл эту машину за два доллара у пастора, когда ещё учился в университете. И хоть он может позволить себе новую машину, или даже несколько, он всё равно предпочитает своего старого товарища.