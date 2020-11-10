Рига: BMW врезался в машину для уборки дорог. Водитель пытался сбежать, бросив пострадавших пассажиров

Мужчина, который одним из первых поспешил на помощь пострадавшим, рассказал программе Degpunktā, что в момент, когда синий BMW на большой скорости врезался в машину для уборки дорог, он пил кофе на ближайшей заправке.

ФОТО: Скриншот с видео передачи Degpunktā

"Я всего лишь очевидец. Я быстро позвонил в службу, чтобы заглушили двигатель и вытащили девушку, потому что ее прижало сиденьем", - говорит очевидец.

Сам водитель BMW сразу после произошедшего попытался сбежать, игнорируя потребность пассажиров в помощи.

ФОТО: Скриншот с видео передачи Degpunktā

"Мы связались с полицией, описали сбежавшего мужчину. Еще один человек со стороны помог. Потому что водитель с пробитой головой не мог далеко убежать", - говорит свидетель, подтверждая, что все пассажиры в машине были очень молодыми. Две юные девушки не были пристегнуты. Одна "вылетела" и застряла так, что пришлось ломать спинку сиденья, чтобы освободить ее ногу. В конце концов, нам удалось его вытащить".

У пострадавших были констатированы относительно легкие травмы - госпитализация не потребовалась.

Сбежавшего удалось поймать.

ФОТО: Скриншот с видео передачи Degpunktā