Вт, 10.11.2020
Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

Рига: BMW врезался в машину для уборки дорог. Водитель пытался сбежать, бросив пострадавших пассажиров

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В понедельник, 9 ноября, некий водитель BMW на улице Лаздонас потерял управление и врезался в машину для уборки дорог. Пострадавший выбрался из автомобиля и убежал, а пассажиры вынуждены были оставаться в пострадавшем транспорте до тех пор, пока их не освободили.

Мужчина, который одним из первых поспешил на помощь пострадавшим, рассказал программе Degpunktā, что в момент, когда синий BMW на большой скорости врезался в машину для уборки дорог, он пил кофе на ближайшей заправке.

ФОТО: Скриншот с видео передачи Degpunktā

"Я всего лишь очевидец. Я быстро позвонил в службу, чтобы заглушили двигатель и вытащили девушку, потому что ее прижало сиденьем", - говорит очевидец.

Сам водитель BMW сразу после произошедшего попытался сбежать, игнорируя потребность пассажиров в помощи. 

ФОТО: Скриншот с видео передачи Degpunktā

"Мы связались с полицией, описали сбежавшего мужчину. Еще один человек со стороны помог. Потому что водитель с пробитой головой не мог далеко убежать", - говорит свидетель, подтверждая, что все пассажиры в машине были очень молодыми. Две юные девушки не были пристегнуты. Одна "вылетела" и застряла так, что пришлось ломать спинку сиденья, чтобы освободить ее ногу. В конце концов, нам удалось его вытащить".

У пострадавших были констатированы относительно легкие травмы - госпитализация не потребовалась.

Сбежавшего удалось поймать. 

ФОТО: Скриншот с видео передачи Degpunktā

Пока не известно, находился ли водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения, так как на данный момент он находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в таких ситуациях информацию об интоксикации позже передают в полицию врачи. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back