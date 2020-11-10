Рига: BMW врезался в машину для уборки дорог. Водитель пытался сбежать, бросив пострадавших пассажиров

В понедельник, 9 ноября, некий водитель BMW на улице Лаздонас потерял управление и врезался в машину для уборки дорог. Пострадавший выбрался из автомобиля и убежал, а пассажиры вынуждены были оставаться в пострадавшем транспорте до тех пор, пока их не освободили.
Мужчина, который одним из первых поспешил на помощь пострадавшим, рассказал программе Degpunktā, что в момент, когда синий BMW на большой скорости врезался в машину для уборки дорог, он пил кофе на ближайшей заправке.
"Я всего лишь очевидец. Я быстро позвонил в службу, чтобы заглушили двигатель и вытащили девушку, потому что ее прижало сиденьем", - говорит очевидец.
Сам водитель BMW сразу после произошедшего попытался сбежать, игнорируя потребность пассажиров в помощи.
"Мы связались с полицией, описали сбежавшего мужчину. Еще один человек со стороны помог. Потому что водитель с пробитой головой не мог далеко убежать", - говорит свидетель, подтверждая, что все пассажиры в машине были очень молодыми. Две юные девушки не были пристегнуты. Одна "вылетела" и застряла так, что пришлось ломать спинку сиденья, чтобы освободить ее ногу. В конце концов, нам удалось его вытащить".
У пострадавших были констатированы относительно легкие травмы - госпитализация не потребовалась.
Сбежавшего удалось поймать.
Пока не известно, находился ли водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения, так как на данный момент он находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что в таких ситуациях информацию об интоксикации позже передают в полицию врачи.