Роман с голливудской актрисой, ночлег на вокзале и экс-супруга из Риги: Павел Прилучный

5 ноября популярный российский актер Павел Прилучный отметил 33-летие. RUS TVNET рассказывает о нем в рамках рубрики "Звезда недели".
Началось все с полнометражного фильма "На игре", а после сериала "Закрытая школа", в котором он исполнил роль избалованного сердцееда Максима Морозова, Павел Прилучный получил главную роль в многосерийной драме "Мажор" - она-то и подарила ему народное признание.
Любопытный факт: именно во время работы над фильмом "На игре" Павел сделал себе татуировку на шее.
Кстати, на съемках сериала "Закрытая школа" он встретил свою будущую жену - экс-рижанку Агату Муцениеце. Сначала молодые люди не поладили, но после сцены поцелуя кинолюбовь переросла в настоящее чувство. Правда, в начале 2020 года звезды развелись, но остались в хороших отношениях ради детей - Тимофея и Мии.
Мало кто знает, но родной город актера - казахстанский Шымкент. В годы перестройки Павел с семьей переехал в Бердск Новосибирской области.
Его отец - тренер по боксу Валерий Дэль, а мама - хореограф Любовь Прилучная.
В детстве Павел занимался в секции бокса, танцами в хореографическом училище, а также с преподавателем вокала в музыкальной школе, которую посещал в течение пяти лет.
Прилучный говорил, что танцы и пение он терпеть не мог и посещал эти кружки "из-под палки", а бокс - наоборот. Драки в Бердске были явлением обыденным, к тому же Павел, как и многие подростки, был вспыльчивым и мог "завестись" из-за любого дерзко брошенного слова.
"Моя проблема в том, что я не умел (да и сейчас, впрочем, не умею) разговаривать, и если вижу хама, то сразу бью", - рассказывал актер.
В 14 лет Павел достиг звания кандидата в мастера спорта по боксу, однако, несмотря на достижения, был вынужден оставить травмоопасный спорт после десятого сотрясения мозга.
Кстати, в картине "Тень звезды" Прилучный играет рэпера. Он даже сам исполняет заглавный саундтрек. Известно, что автором песен к фильму является рэп-исполнитель Нигатив.
О принципах и близких:
"Принципы. Я очень часто и много получаю за свои принципы. За то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать навсегда", - отметил актер в одном из интервью.
Павел объяснил, что этот принцип касается и его близких.
"И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и даже с моими близкими. Я очень многих из-за этого принципа потерял", - резюмирует он.
Прилучный отмечает, что он очень старается быть максимально правдоподобным на экране, избегать клише и карикатурного изображения. Актеру кажется, что ему это удается.
В 14 лет Павел пережил трагедию - скончался его отец. Тогда он и решил начать самостоятельную жизнь. Сначала перебрался в Новосибирск и решил стать актером. Окончил училище и даже служил в новосибирском театре, но желание уехать в Москву победило.
Москва встретила Прилучного не самым лучшим образом. Он хотел снять квартиру, но стал жертвой мошенников. Ему пришлось ночевать на вокзале, а утром, после беседы с милиционерами, он вернулся в офис "риэлторов", где не постеснялся применить навыки, полученные за годы занятий боксом, хотя деньги вернуть все же не удалось.
Впервые Прилучный дебютировал на московской театральной сцене в спектакле "Белая гвардия". Именно там он познакомился с голливудской актрисой Никки Рид, которая посещала курсы для иностранцев при МХАТе. Между молодыми людьми вспыхнула страсть. Павел оставил вуз и пошел мыть посуду, чтобы накопить на билет и улететь в США. Но девушка перестала отвечать на его звонки.
После стремительно начавшегося и так же стремительно завершившегося романа с голливудской звездой Никки Рид Павел, по его собственному признанию, стал предвзято относиться к женщинам.
Напомним, СМИ активно обсуждают предполагаемый роман Павла с актрисой Мирославой Карпович. Но никто из них самих не подтверждает и не опровергает эти отношения.
Сейчас артист совмещает съемки в кино и игру в театре.