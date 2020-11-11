Роман с голливудской актрисой, ночлег на вокзале и экс-супруга из Риги: Павел Прилучный

Началось все с полнометражного фильма "На игре", а после сериала "Закрытая школа", в котором он исполнил роль избалованного сердцееда Максима Морозова, Павел Прилучный получил главную роль в многосерийной драме "Мажор" - она-то и подарила ему народное признание.

Любопытный факт: именно во время работы над фильмом "На игре" Павел сделал себе татуировку на шее.

Кстати, на съемках сериала "Закрытая школа" он встретил свою будущую жену - экс-рижанку Агату Муцениеце. Сначала молодые люди не поладили, но после сцены поцелуя кинолюбовь переросла в настоящее чувство. Правда, в начале 2020 года звезды развелись, но остались в хороших отношениях ради детей - Тимофея и Мии.

Мало кто знает, но родной город актера - казахстанский Шымкент. В годы перестройки Павел с семьей переехал в Бердск Новосибирской области.

Его отец - тренер по боксу Валерий Дэль, а мама - хореограф Любовь Прилучная.

В детстве Павел занимался в секции бокса, танцами в хореографическом училище, а также с преподавателем вокала в музыкальной школе, которую посещал в течение пяти лет.

Прилучный говорил, что танцы и пение он терпеть не мог и посещал эти кружки "из-под палки", а бокс - наоборот. Драки в Бердске были явлением обыденным, к тому же Павел, как и многие подростки, был вспыльчивым и мог "завестись" из-за любого дерзко брошенного слова.

"Моя проблема в том, что я не умел (да и сейчас, впрочем, не умею) разговаривать, и если вижу хама, то сразу бью", - рассказывал актер.

В 14 лет Павел достиг звания кандидата в мастера спорта по боксу, однако, несмотря на достижения, был вынужден оставить травмоопасный спорт после десятого сотрясения мозга.

Кстати, в картине "Тень звезды" Прилучный играет рэпера. Он даже сам исполняет заглавный саундтрек. Известно, что автором песен к фильму является рэп-исполнитель Нигатив.

О принципах и близких:

"Принципы. Я очень часто и много получаю за свои принципы. За то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать навсегда", - отметил актер в одном из интервью.

Павел объяснил, что этот принцип касается и его близких.

"И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и даже с моими близкими. Я очень многих из-за этого принципа потерял", - резюмирует он.