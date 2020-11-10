Конец войны в Карабахе, компенсация Навальному и штрафы. Все, что вы могли пропустить 10 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 208 новых случаев Covid-19, два человека умерли
- За прошедшие сутки с Covid-19 были госпитализированы 40 человек
- В Литве - более 1100 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек
- Работникам с респираторными заболеваниями государство оплатит первые дни нетрудоспособности
- Президент Эстонии ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным Covid-19
- Covid-19 в Эстонии: ввели правило 2+2 и обязали носить маски
- Гиргенс предложил штрафы до 5000 евро за обслуживание людей без масок
- Красота уходит в подполье: мастера начинают надомный прием вопреки запретам
- Сейм утвердил объявленный правительством режим ЧС
- Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге
- ЕС закупит до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech
Другие события дня:
- Конец войны в Карабахе. Пашинян договорился о мире с Алиевым и Путиным, в регион введут российских миротворцев
- Европейский суд присудил Навальному 8500 евро компенсации
- Компания-владелец "дворца Путина" получила 7 тысяч гектаров охотничьих угодий
- Стоимость экспорта латвийских товаров в сентябре была рекордной - 1,275 млрд евро
- Рижская дума ищет, за счет чего в следующем году сэкономить 20 млн евро
- Ночью произошел крупный пожар в офисном здании в Риге на улице Унияс
- Премьер-министр Армении сообщил, что протестующие обокрали его резиденцию
- Налог микропредприятия планируется оставить только для его владельца
Новости из мира звезд:
- Михаила Ефремова отправят в колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев
- Мелания Трамп планирует развестись
- В Москве задержаны две участницы Pussy Riot в кокошниках
Новости из мира спорта:
- В тренерском корпусе сборной по футболу выявлен Covid-19
- КХЛ признала гол Грачёва из "Динамо" самым красивым в октябре
- Бывший игрок "Динамо" перешёл в финский "Йокерит"