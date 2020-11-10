Вт, 10.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма
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  • Конец войны в Карабахе, компенсация Навальному и штрафы. Все, что вы могли пропустить 10 ноября
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Конец войны в Карабахе, компенсация Навальному и штрафы. Все, что вы могли пропустить 10 ноября

ФОТО: rus.tvnet.lv

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

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  • Красота уходит в подполье: мастера начинают надомный прием вопреки запретам
  • Сейм утвердил объявленный правительством режим ЧС
  • Более половины новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге
  • ЕС закупит до 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech

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  • Компания-владелец "дворца Путина" получила 7 тысяч гектаров охотничьих угодий
  • Стоимость экспорта латвийских товаров в сентябре была рекордной - 1,275 млрд евро
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  • Ночью произошел крупный пожар в офисном здании в Риге на улице Унияс
  • Премьер-министр Армении сообщил, что протестующие обокрали его резиденцию
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