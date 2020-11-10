Ср, 11.11.2020
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Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

Мэр Риги Стакис ушел на самоизоляцию после контакта с больным Covid-19

Мартиньш Стакис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Мартиньш Стакис принял решение отправиться на самоизоляцию после того, как узнал, что контактировал с человеком, у которого затем был констатирован Covid-19. Об этом председатель Рижской думы сообщил в  Twitter.

"Вечером узнал, что во вторник контактировал с персоной, у которой позже был констатирован Covid-19. Соблюдая меры предосторожности, буду работать удаленно и ждать указаний от SPKC", - написал Стакис.

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