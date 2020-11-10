Мэр Риги Стакис ушел в самоизоляцию после контакта с больным Covid-19

Мартиньш Стакис принял решение отправиться на самоизоляцию после того, как узнал, что контактировал с человеком, у которого затем был констатирован Covid-19. Об этом Председатель Рижской думы сообщил в Twitter.
Vakarā uzzināju, ka otrdien esmu kontaktējies ar personu, kurai vēlāk konstatēta Covid-19 infekcija. Ievērojot piesardzību, tagad strādāšu attālināti. Un gaidīšu SPKC norādes par tālāko rīcību.— Mārtiņš Staķis (@MStakis) November 10, 2020
"Вечером узнал, что во вторник контактировал с персоной у которого позже был констатирован Covid-19. Соблюдая меры предосторожности буду работать удаленно и ждать указаний от SPKC", - написал Стакис.