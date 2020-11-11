Если правильно носить, маски для лица здоровью не угрожают

Эксперт RSU Ванадзиньш добавляет, что, если человек может выдохнуть эту бактерию, то она в легких человека уже есть, и ношение или не ношение маски ничего не меняет. Однако, например, когда напротив здорового человека в автобусе сидит больной с маской для лица, то «если до сих пор он бы нас этим туберкулезом "обкашлял", то теперь, если эта маска нормальная, он этого не сделает". Ванадзиньш отмечает, что это относится и на другие заболевания, которые распространяются схожим образом.

Перчатки для профилактики Covid-19 не рекомендуют

"Руки в перчатках становятся дополнительным источником сильнейшей инфекции. Руки потеют, а кожа становится уязвимой для возникновения на ней разного рода патогенных процессов".

В видео рассказывается об опасности ношения перчаток. Например, после ношения перчаток люди обязательно коснутся и так опасную, "пропитанную углекислым газом маску" и протрут глаза, "вы ведь будете уверены, что руки чистые, они же были в перчатках". Высказанные утверждения о масках неправдивы, а носить перчатки людям не рекомендуют.

В Латвии на данный момент требуется носить маски для лица во всех публичных внутренних помещениях, но носить перчатки в повседневной жизни не требуется. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) не рекомендуют населению использовать перчатки для того, чтобы избежать Covid-19.

Как отмечает ECDC, их использование в повседневной жизни может создать ложное впечатление, что на гигиену рук можно не обращать серьезного внимания.

Также ECDC отмечает, что регулярное ношение перчаток может травмировать кожу и способствовать риску дерматологических проблем. В свою очередь ВОЗ рекомендует в общественных местах, например в магазинах, на входе и выходе организовать места для гигиены рук, чтобы люди могли легко очистить руки.

Ванадзиньш также поясняет, что большинство людей не умеет правильно надеть перчатки, чтобы не засорить руки, одежду. Он говорит: "Так, как надевают перчатки в хирургии, где важна стерильность, этому учатся очень долгое время и практикуют каждый день, чтобы сделать это правильно. Таким образом и нет официальной рекомендации носить перчатки против Sars-Cov-2 в повседневной жизни. Это никогда не было рекомендацией, и сейчас ею не является".

Ограничивают ли маски поступление кислорода в организм?

В другом видео, опубликованном на Facebook, показан "эксперимент" с маской для лица:

"Значит получается, что, одев маску, кислород не поступает к нам. Не может поступить он. Ему нету входа к нам. Значит наши органы не получают кислород. Кровяные клетки, проблемы головой, с мозгами, с сердцем и со всеми остальными".