Если правильно носить, маски для лица здоровью не угрожают

После вступления в силу требования носить маски для лица в магазинах, общественном транспорте и других местах, в соцсетях снова стали популярными разные неправдивые или вводящие в заблуждение утверждения о масках. Люди распространяют информацию, что ношение маски для лица вызывает туберкулез, инсульт, инфаркт. Однако это неправда. Если носить маску для лица правильно, она не наносит вред здоровью человека.
Ношение маски не вызывает инсульт или инфаркт
Некая пользователь 20 октября на Facebook опубликовала видео, на котором закадровый голос пугает людей словами: "Дело в том, что маски опасны для здоровья, и фашисты это знают". Далее следуют заявления, что из-за использования масок якобы появляется инсульт и инфаркт, также их ношение якобы способствует распространению туберкулеза. Этим видео поделились 6000 человек, в том числе и в Латвии. Однако данные утверждения неправдивы.
"На самом деле инсульт происходит из-за постоянного ношения маски, потому что сгущается кровь, и образуются тромбы", - утверждается в опубликованном видео.
Также рассказывается, будто ношение маски для лица негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, может способствовать инфарктам и болезням сердца. Директор Института безопасности труда и здоровья среды Рижского Университета им. Страдыня (RSU) Иварс Ванадзиньш называет такие высказывания полнейшей неправдой.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на своей домашней странице объясняет, что инфаркт миокарда – это внезапное и критичное снижение кровоснабжения в сердечной мышце. Оно появляется, когда в артерии сердца образуется закупорка, например из-за тромба. В результате ткани сердечной мышцы недополучают кислород.
В свою очередь инсульт – острое повреждение мозгового кровообращения, которое наступает при закупорке или разрыве сосудов головного мозга. Возникновению инсульта может спровоцировать атеросклероз и нарушение ритма сердца. Причиной может послужить высокое кровяное давление или аневризма. Факторами риска инсульта являются: возраст, болезни сердечно-сосудистой системы, недостаточная физическая активность, лишний вес, повышенное кровяное давление, уровень холестерина, а также пол, потому что у мужчин риск инсульта выше, чем у женщин. Ассоциированный профессор RSU Ванадзиньш подчеркивает: "Когда человек получает инсульт или инфаркт, это может произойти из-за чего угодно. Если у него в тот момент на лице маска, это не значит, что это случилось по этой причине".
Правильное ношение масок предохраняет от туберкулеза, а не помогает в его распространении
Кроме инсульта и инфаркта в видео также утверждается:
"Кроме того, маски заставляют носить для того, чтобы люди засорили себе легкие. Фашистам нужны больные люди, а маска будет очень хорошо провоцировать инфекционные заболевания, в том числе и туберкулез".
Схожим образом 1 ноября утверждает и автор некоего поста на латышском языке, в котором рассказывается о вреде масок:
"Им нужны больные, и маски будут очень хорошо провоцировать инфекционные заболевания, в том числе туберкулез".
Правда, в опубликованной информации не поясняется, кто такие "они" или "фашисты", и кому именно нужны больные.
SPKC отмечает, что туберкулез – это инфекционное заболевание, которое вызывает туберкулезная палочка. "Туберкулез дальше распространяют только те больные, кто болеет легочным туберкулезом", - на своей домашней странице поясняет SPKC. В окружающей среде туберкулез распространяется по воздуху, когда больной кашляет, чихает, говорит или даже просто дышит.
Эксперт RSU Ванадзиньш добавляет, что, если человек может выдохнуть эту бактерию, то она в легких человека уже есть, и ношение или не ношение маски ничего не меняет. Однако, например, когда напротив здорового человека в автобусе сидит больной с маской для лица, то «если до сих пор он бы нас этим туберкулезом "обкашлял", то теперь, если эта маска нормальная, он этого не сделает". Ванадзиньш отмечает, что это относится и на другие заболевания, которые распространяются схожим образом.
Перчатки для профилактики Covid-19 не рекомендуют
"Руки в перчатках становятся дополнительным источником сильнейшей инфекции. Руки потеют, а кожа становится уязвимой для возникновения на ней разного рода патогенных процессов".
В видео рассказывается об опасности ношения перчаток. Например, после ношения перчаток люди обязательно коснутся и так опасную, "пропитанную углекислым газом маску" и протрут глаза, "вы ведь будете уверены, что руки чистые, они же были в перчатках". Высказанные утверждения о масках неправдивы, а носить перчатки людям не рекомендуют.
В Латвии на данный момент требуется носить маски для лица во всех публичных внутренних помещениях, но носить перчатки в повседневной жизни не требуется. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) не рекомендуют населению использовать перчатки для того, чтобы избежать Covid-19.
Также ECDC отмечает, что регулярное ношение перчаток может травмировать кожу и способствовать риску дерматологических проблем. В свою очередь ВОЗ рекомендует в общественных местах, например в магазинах, на входе и выходе организовать места для гигиены рук, чтобы люди могли легко очистить руки.
Ванадзиньш также поясняет, что большинство людей не умеет правильно надеть перчатки, чтобы не засорить руки, одежду. Он говорит: "Так, как надевают перчатки в хирургии, где важна стерильность, этому учатся очень долгое время и практикуют каждый день, чтобы сделать это правильно. Таким образом и нет официальной рекомендации носить перчатки против Sars-Cov-2 в повседневной жизни. Это никогда не было рекомендацией, и сейчас ею не является".
Ограничивают ли маски поступление кислорода в организм?
В другом видео, опубликованном на Facebook, показан "эксперимент" с маской для лица:
"Значит получается, что, одев маску, кислород не поступает к нам. Не может поступить он. Ему нету входа к нам. Значит наши органы не получают кислород. Кровяные клетки, проблемы головой, с мозгами, с сердцем и со всеми остальными".
Автор видео демонстрирует, как заливает маску водой. Через маску вода не протекает, поэтому автор приходит к выводу, что люди травятся углекислым газом – если маска не пропускает воду, она не пропускает и кислород. Ванадзиньш на это отвечает коротко: "Это так не работает".
Это видео на русском языке распространилось в конце октября и в других странах, через мессенджер WhatsApp. Некая пользователь Facebook опубликовала видео 27 октября, добавив на латышском языке: "Посмотрите и послушайте". Постом поделилось примерно 400 человек, в том числе и в Латвии.
Фактчекеры в других странах опровергли утверждения из этого видео о том, что обычные медицинские маски не пропускают кислород. Водонепроницаемость является одним из показателей качества и эффективности медицинской маски. Водонепроницаемый слой уменьшает проникновение капель. Однако это не влияет на дыхание.
Также и в другой популярной публикации на латышском языке рассказывается о схожих проблемах:
"Ношение маски повышает концентрацию углекислого газа и осложняет получение кислорода. В ней при выдыхании накапливается углекислый газ, биологические отходы человека, бактерии и микроорганизмы, повторное вдыхание которых создает опасность для здоровья человека".
Также рассказывается, будто ношение маски приводит к повреждению легких, гипоксии (гипоксии плода при беременности). Re:Check уже писал, что ношение маски для лица у людей, которые к этому не привыкли, действительно может вызвать дискомфорт. Однако при правильном использовании маска здоровому человеку вреда не несет.
Из-за слишком прилегающей маски в ней может накапливаться углекислый газ или CO2. Поэтому может возникнуть головная боль. Но Ванадзиньш поясняет, что здоровому человеку без хронических заболеваний это не несет большого риска. При этом такая проблема чаще затрагивает медиков, которые респиратор носят длительно, а не человека, который отправился, например, на работу или в магазин. О том, что маски не вызывают отравление углекислым газом, не приводят к гипоксии, не осложняют возможность получить нужный кислород ранее писали Би-би-си и Reuters.
Также популярны высказывания, будто маски для лица вредят иммунной системе или приводят к восприимчивости к вирусам. Например, одним из постов, где это утверждается, поделилось более 900 пользователей. Запись с изображением о вреде масок, в том числе об угрозе иммунитету, некая пользователь опубликовала 29 октября.
Таким же изображением делился и ряд других пользователей в разных странах. Однако специалисты отмечают, что нет доказательств тому, чтобы маски для лица вредили иммунной системе. Как пояснил для Би-би-си эксперт по инфекционным заболеваниям Кит Нил: "Маски могут остановить попадание микробов в рот или нос, поэтому ваша иммунная система не должна вмешиваться, но это не означает, что она подавляется". Как пояснялось ранее, правильное ношение маски здоровому человеку не навредит.
Ранее в соцсетях в разных странах распространили информацию, будто от ношения масок умирают дети. Однако Re:Check и другие фактчекеры уже писали, что это неправда, и у этих утверждений нет никаких доказательств.
Также люди продолжают распространять информацию о том, что требование носить маску якобы является противоправным. Но как ранее, так и сейчас эксперты поясняют Re:Check, что оно не противоречит ни международным документам, ни Сатверсме.
Важно качество и правильное ношение маски
Ванадзиньш отмечает, что произведенные маски должны пройти проверки по стандартам. Он объясняет, что главным критерием на проверках является проходимость воздуха: "Пока этого нет, никакие другие качества не оцениваются вовсе".
Как найти качественную маску для лица, в октябре информировал Центр защиты прав потребителей. Ванадзиньш отмечает, что на рынке сейчас очень много продуктов, и часть из них действительно может быть неэффективной. "Если человек покупает продукт, который не проверялся ни по каким требованиям, тогда ему может повезти и может не повезти".
Специалисты отмечают, что маску важно носить правильно. Ее нужно надевать и снимать чистыми руками, а одноразовые маски повторно использовать нельзя. Ванадзиньш поясняет, что маски нужно носить так, как определил производитель: до двух, максимум четырех часов или до момента, когда маска стала влажной. В свою очередь тканевые маски нельзя ставить к другим вещам, например, в сумку или в карман, их нужно стирать при 60-градусной температуре.