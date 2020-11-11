Без парада и народного шествия: в Латвии отмечается День Лачплесиса

В 9 часов руководство оборонного ведомства примет участие в экуменическом богослужении, трансляция которого пройдет по Латвийскому телевидению.

В 18.55 на LTV состоится премьера документального фильма режиссера Аскольда Саулитиса "Мое золото", посвященного столетию латвийской армии.

В 19 часов по всей Латвии зазвонят колокола церквей, а на телеканале RigaTV 24 начнется трансляция памятного мероприятия на Братском кладбище.

Как ранее сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, в условиях пандемии Covid-19 отменен предусмотренный 11 ноября парад Национальных вооруженных сил (НВС) и подразделений МВД, а также народное шествие и целый ряд мероприятий Минобороны, НВС и Земессардзе по всей Латвии.