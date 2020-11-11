Пабрикс: после выборов приоритеты внешней политики США существенно не изменятся

По его словам, США являются самым сильным двусторонним партнером Латвии, который готов помочь, "если мы попадем в очень сложную ситуацию".

С точки зрения Пабрикса, главное желание Латвии состоит в том, чтобы как можно скорее были утверждены итоги выборов в США, потому что пока между лагерями Джо Байдена и Дональда Трампа еще продолжаются конфликты.