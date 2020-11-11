Ср, 11.11.2020
Заболеваемость намного выше в домах, на рабочих местах и ​​в учебных заведениях, поэтому ограничения, налагаемые на отрасль общепита, слишком жесткие Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā
Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

Пабрикс: после выборов приоритеты внешней политики США существенно не изменятся

Артис Пабрикс

ФОТО: Latvijas armija

После президентских выборов приоритеты внешней политики США существенно не изменятся, и ими останутся Европа, Азия и Ближний Восток, заявил на Латвийском радио министр обороны Артис Пабрикс.

По его словам, США являются самым сильным двусторонним партнером Латвии, который готов помочь, "если мы попадем в очень сложную ситуацию". 

С точки зрения Пабрикса, главное желание Латвии состоит в том, чтобы как можно скорее были утверждены итоги выборов в США, потому что пока между лагерями Джо Байдена и Дональда Трампа еще продолжаются конфликты. 

Министр допускает, что после смены президента США у трансатлантических союзников может наступить известная расслабленность в отношении требования об обеспечении средств на оборону, но Пабрикс уверен, что и под руководством Байдена позиция США по этому вопросу останется жесткой. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back