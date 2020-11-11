Ср, 11.11.2020
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Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

За сутки выявлено 453 новых случая Covid-19, два человека скончались

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник в Латвии выявлено 453 новых случая Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие пациенты были в возрастных группах от 65 до 70 лет и от 75 до 80 лет.

За прошедшие сутки сделан 7621 тест на Covid-19, 5,9% из них были положительными.

За прошедшие сутки госпитализирован 31 больной Covid-19, в целом в больницах находятся 299 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки из больниц выписан 41 человек.

У 282 пациентов среднетяжелое состояние, 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии из больниц выписан 671 пациент.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8848 человек. На сегодняшний день выздоровел 1471 человек.

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