Кариньш: в принятых ограничениях могут быть изменения

Он снова подчеркнул, что введенные ограничения были предложены экспертами.

На просьбу прокомментировать начатый на Manabalss.lv сбор подписей за отмену ограничений в работе салонов красоты Кариньш ответил, что понимает беспокойство общества, но решение правительства не было политически мотивированным.

По его словам, в случае, если общество не будет следовать нормам эпидемиологической безопасности, распространение вируса остановить не удастся, и тогда будет совсем другая ситуация.