Ср, 11.11.2020
Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

Кариньш: в принятых ограничениях могут быть изменения

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

В принятых в связи с режимом чрезвычайной ситуации ограничениях могут быть минимальные изменения, но сохранится основной принцип - делать все, чтобы ограничить распорстранение Covid-19, заявил в передаче TV3 "900 секунд" премьер-министр Кришьянис Кариньш. 

Он снова подчеркнул, что введенные ограничения были предложены экспертами.

На просьбу прокомментировать начатый на Manabalss.lv сбор подписей за отмену ограничений в работе салонов красоты Кариньш ответил, что понимает беспокойство общества, но решение правительства не было политически мотивированным. 

По его словам, в случае, если общество не будет следовать нормам эпидемиологической безопасности, распространение вируса остановить не удастся, и тогда будет совсем другая ситуация.

"Система здравоохранения уже перегружена", - напомнил премьер. 

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