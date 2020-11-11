Центр Риги пустеет: цены на жилье слишком высоки

За последние двадцать лет центр Риги покинули 38 483 человека, или 34% от нынешнего общего количества жителей столицы. Центр столицы опустел из-за нехватки квартир, которые местные жители могут купить или снять, пишет Latvijas avīze.
Они недоступны людям со средним достатком из-за завышенных цен. Стоимость жизни, включая рост счетов за коммунальные услуги, побуждает людей выбирать для проживания окрестные самоуправления, работая при этом в столице, сообщает агентство LETA.
В ближайшие десять лет население столицы может сократиться еще на 25 000 человек.
Около трех четвертей рижан в настоящее время живут в микрорайонах - серийных домах, построенных еще в советское время. Многие из этих домов настолько изношены, что могут рухнуть в ближайшие двадцать-тридцать лет.
К сожалению, большинство рижан, живущих в этих домах, не могут купить жилье получше из-за низкого дохода.
Хотя средняя жилплощадь на одного рижанина составляет 32 квадратных метра, в спальных районах это всего 20,6 кв.м.