Ср, 11.11.2020
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Джо Байден

Центр Риги пустеет: цены на жилье слишком высоки

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За последние двадцать лет центр Риги покинули 38 483 человека, или 34% от нынешнего общего количества жителей столицы. Центр столицы опустел из-за нехватки квартир, которые местные жители могут купить или снять, пишет Latvijas avīze.

Они недоступны людям со средним достатком из-за завышенных цен. Стоимость жизни, включая рост счетов за коммунальные услуги, побуждает людей выбирать для проживания окрестные самоуправления, работая при этом в столице, сообщает агентство LETA.

В ближайшие десять лет население столицы может сократиться еще на 25 000 человек.

Около трех четвертей рижан в настоящее время живут в микрорайонах - серийных домах, построенных еще в советское время. Многие из этих домов настолько изношены, что могут рухнуть в ближайшие двадцать-тридцать лет.

К сожалению, большинство рижан, живущих в этих домах, не могут купить жилье получше из-за низкого дохода.

Хотя средняя жилплощадь на одного рижанина составляет 32 квадратных метра, в спальных районах это всего 20,6 кв.м. 

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