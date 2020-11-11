Центр Риги пустеет: цены на жилье слишком высоки

Они недоступны людям со средним достатком из-за завышенных цен. Стоимость жизни, включая рост счетов за коммунальные услуги, побуждает людей выбирать для проживания окрестные самоуправления, работая при этом в столице, сообщает агентство LETA.

В ближайшие десять лет население столицы может сократиться еще на 25 000 человек. 1

Около трех четвертей рижан в настоящее время живут в микрорайонах - серийных домах, построенных еще в советское время. Многие из этих домов настолько изношены, что могут рухнуть в ближайшие двадцать-тридцать лет.

К сожалению, большинство рижан, живущих в этих домах, не могут купить жилье получше из-за низкого дохода.