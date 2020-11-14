КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Кто и почему убивал таллиннских инкассаторов?

Последний раз инкссаторы подвергались в Эстонии вооруженному нападению с целью ограбления в 90-е годы прошлого века. В конце девяностых в Эстонии за четыре месяца было совершено два совершенно небывалых преступления, в результате которых погибли инкассаторы, пишет Limon.ee со ссылкой на Rus.Postimees.

Таллинн. Мустамяэ. 29 сентября 1998 года. Экипаж инкассаторов охранного предприятия Securitas завершал свой вечерний маршрут. Наличность оставалось забрать всего из двух точек: из расположенного в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе Konsum и из ыйсмяэского магазина Nurmenuku.

Магазин Konsum на бульваре Сыпрузе в Таллинне, 20.01.2000 ФОТО: Hans Teetlaus/Eesti Rahva Muuseum

Опытный инкассатор, бывший милиционер и таксист Валерий Краут подъехал на принадлежавшем охранному предприятию белом Volkswagen Transporter к служебному входу магазина Konsum. Его напарник вышел из машины и вошел в магазин. Краут оставался в автомобиле с работающим двигателем, заряженное табельное оружие – пистолет Макарова – находилось под рукой: возле коробки передач. Насколько помнил напарник, после его выхода из машины Краут запер автомобиль. Когда несколько минут спустя напарник вышел из магазина, микроавтобуса не месте не было. А Краут лежал на асфальте.

Напарник бросился к нему и крикнул прохожему, чтобы тот вызвал скорую помощь. Преодолев за несколько минут расстояние в полтора километра, бригада скорой помощи могла лишь констатировать смерть Краута, получившего три пулевых ранения в грудь. К этому времени полиция уже успела объявить тревогу "внимание всем постам", и полчаса спустя белый Volkswagen был обнаружен неподалеку от места убийства в сосновом лесу на улице Сютисте.

Машина для перевозки денег, на которой грабители забуксовали в Мустамяэском лесу, после чего сбежали с миллионом крон. ФОТО: Архив полиции

Вопросы без ответов

Из автомобиля исчезли мешки с наличными на сумму около миллиона крон. В 1998 году это были большие деньги: на тот момент их хватило бы на то, чтобы купить пять-шесть двухкомнатных квартир в Мустамяэ.

Поначалу полиция надеялась раскрыть преступление по горячим следам. Служебная собака взяла след грабителей в лесу между Мустамяэ и Нымме. Уткнувшись носом в землю, она уверенно пробежала метров двести и в замешательстве остановилась на дороге, проходившей в лесу. Вероятно, именно там грабители сели в поджидавшую их машину.

Расследованием убийства с целью ограбления занялась Таллиннская криминальная полиция. Опытные сотрудники сочли весьма вероятным, что педантичный в своей работе Краут мог знать своего убийцу. На месте преступления должен был быть кто-то, кто выманил Краута из автомобиля.

Чтобы инкассатор, сидящий за рулем автомобиля, во время движения по маршруту перевозки наличных денег вышел из кабины – такие случаи были исключительно редки. У Краута такое было всего лишь пару раз за его службу, когда он, поджидая напарника в автомобиле, случайно встречал кого-то из своих знакомых и, чтобы поговорить с ним, выходил из машины.

У следствия было много вопросов. Например, каким образом к преступникам попало служебное оружие Краута? У него была привычка держать снятый с предохранителя пистолет Макарова рядом с коробкой передач, он объяснял это тем, что в экстренной ситуации он не успеет выхватить табельное оружие из кобуры. Почему Краут вышел из машины с оружием? Каким образом оружие оказалось в руках у преступников, кто произвел из него четыре выстрела в Краута, трижды прострелив ему грудь?

Набросав план места преступления, оперативники заметили, что когда инкассаторы прибыли на место событий, там уже был красный легковой автомобиль Seat. К моменту возвращения напарника Краута машина исчезла. На микроавтобусе инкассаторов осталась вмятина от столкновения с этим автомобилем. Казалось очень вероятным, что преступники специально стукнули автобус Краута, и по этой причине инкассатор, прихватив с собой оружие, вышел из кабины, чтобы разобраться.

Полиция объявила эту машину в розыск. Вскоре хозяйка Seat сама связалась с полицией. Она заходила в магазин Konsum, когда спешно уезжавшие на автобусе преступники на полном ходу ударили задом ее припаркованную там же легковушку. Таким образом, на сей раз полиция копала не там, где следовало.

Петербург или Соликамск?

Казалось, что преступники могли располагать внутренней информацией. На это указывало то обстоятельство, что маршрут собиравших наличность инкассаторов уже подходил к завершению, в машине были деньги. Поэтому оперативники допросили коллег Краута. У всех взяли отпечатки пальцев, сравнили их с теми, что были сняты с дверей автомобиля инкассаторов. Но ожидаемого результата это не принесло.

Несколько свидетелей рассказали оперативникам, что накануне ограбления возле подстанции с задней стороны магазина Konsum они видели светловолосого усатого мужчину лет 35-45, он сидел на корточках и в руках у него был свернутый полиэтиленовый пакет.

Когда один из свидетелей, приняв этого мужчину за наркомана, подошел к нему, тот сказал ему по-эстонски: "Ничего страшного, свои люди". Похоже, что с ним вместе был и его сверстник в темной кожаной куртке, который крутился рядом. Кто же они такие? И что они делали?

Портрет преступника, составленный на основании показаний свидетелей. ФОТО: Архив полиции

В это самое время Полиция безопасности, занимавшаяся борьбой с соликамской преступной группировкой, сообщила, что, возможно, убийство инкассатора стало прощальным приветом от последышей соликамских: их шестерки таким образом попрощались с Эстонией. Для того чтобы разжиться стартовым капиталом на новое дело в какой-нибудь другой стране.

Полиция не стала всерьез разрабатывать эту версию. Зато следствие заинтересовали показания таксиста, который рассказал, как в день убийства посадил возле автовокзала двух пассажиров и доставил их в Мустамяэ к магазину Konsum. По мнению таксиста, эти люди приехали в Таллинн на прибывшем из Петербурга рейсовом автобусе и, судя по всему, знали город очень приблизительно.

Полиция получила список тех, кто пересекал границу на этом автобусе, но не нашла ничего интересного. Так что пришлось сосредоточиться на севших на автобус в Нарве. Вышли на троих мужчин – Юрия, Алексея и Серафима. Их имена говорили стражам порядка не больше, чем нам с вами. Один из них работал в Нарве пожарным. Зачем они приезжали в Таллинн – непонятно.

В декабре троицу задержали в качестве подозреваемых. Через пару недель отпустили. Ни одной улики против них не было. Следствие зашло в тупик.

Три месяца спустя после убийства и ограбления Рауль Вахтра, который тогда работал в отделе по расследованию убийств, а теперь возглавляет отдел внутреннего контроля полиции, приостановил дело. Похищенные деньги и служебное оружие убитого инкассатора Краута пропали с концами. Десять лет спустя, 21 января 2009 года, прокуратура прекратила дело за истечением срока давности.

***

Убийство из-за песка

Вечер 21 января 1999 года. "Мерседес", принадлежащий AS Sularahakeskus, подъехал к служебному входу магазина в Виймси. Из машины вышел инкассатор и позвонил в дверь.

В тот момент, когда он услышал шаги за дверью, его внимание привлекли двое мужчин в черных масках, которые появились в узком проходе между магазином и бетонной стеной. "Это нападение! Уезжай!" – успел закричать инкассатор водителю, прежде чем получил несколько ударов дубинкой по голове.

Тем временем третий мужчина в маске подошел к двери «мерседеса» и, не говоря ни слова, наставил на сидящего в салоне Хиллара Таммемяги пистолет-ТТ. Таммемяги оцепенел. И тут грянул выстрел. За ним еще один.

Упавший под ударами дубинок инкассатор собрал все силы и отбросил от себя грабителя. Просвет между нападавшим и стеной стал для инкассатора путем к спасению – он протиснулся в него и бросился к центральному входу в магазин. Там он нажал кнопку тревоги. Через несколько минут, собравшись, инкассатор заставил себя вернуться к автобусу, который по-прежнему стоял с работающим мотором. Салон был пуст, а рядом на земле лежало бездыханное тело Хиллара Таммемяги.

Дверь грузового отсека «мерседеса» была открыта. Внутри были пустые мешки и деревянные поддоны, которые в народе называют "европоддонами". При чем тут поддоны, спросите вы? Все очень просто: «мерседес» использовался для перевозки денег временно. Он был слишком легким и мог застрять в грязи или потерять равновесие на скользкой дороге. Поэтому для утяжеления машины в нее клали мешки с песком и европоддоны. Через несколько месяцев "мерседес" обещали заменить на бронированный Volkswagen Transporter.

Для утяжеления машины, в которой инкассаторы временно перевозили деньги, использовались мешки с песком и поддоны. ФОТО: Архив полиции

Прибывшая на место оперативная группа установила, что мешки с наличностью остались нетронутыми. Грабителям жутко не повезло – в спешке они схватили те мешки, в которых был песок. Это указывало на то, что нападавшим не были известны детали инкассаторской работы. В пользу этого говорили и неудачно выбранные время и место ограбления. Непосредственно перед нападением тот же экипаж отвез собранные деньги на базу и подъехал к магазину всего с парой мешков наличности. Так что даже если бы грабители взяли правильные мешки, их улов все равно был бы, мягко говоря, скромным.

Таким образом, следствие не стало подозревать людей из круга самих инкассаторов. О нападающих же было известно только то, что на них были маски и перчатки, а во время ограбления они не произнесли ни слова. Первая зацепка появилась в тот же вечер, когда в 40 километрах от Виймси нашли врезавшийся в дерево белый BMW.

Эту машину свидетели видели недалеко от места ограбления в то самое время, когда было совершено преступления. А один из свидетелей даже рассказал, как трое спортивного вида мужчин вывернули из-за магазина, а затем пустились бежать. Ему даже удалось услышать несколько фраз на эстонском языке, которыми нервно перебрасывалась троица.

Белый BMW, на котором бежали преступники, позже нашли разбитым. ФОТО: Архив полиции

Уже на следующее утро круг подозреваемых был очерчен. С ними провели ряд следственный действий, но подозрения полицейских не подтвердились. 12 марта 2009 года дело прекратили.