Неудачная попытка обгона: в Риге в ДТП погибли два человека

Так, в 10:30 на улице Клейсту в Риге водитель автомобиля Nissan, выполняя маневр обгона, съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего машина перевернулась.

В результате аварии погибли два человека. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Во вторник семь человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, шесть - в Земгале, а один - в Видземе. Среди пострадавших - двое пешеходов и один велосипедист.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны пять водителей: по два - в Видземе и Рижском регионе, а еще один в Курземе.