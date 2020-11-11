Неудачная попытка обгона: в Риге в ДТП погибли два человека

Во вторник в Латвии было зарегистрировано 82 ДТП, в которых погибли два человека, а пострадали еще 14, сообщает агентство LETA.
Так, в 10:30 на улице Клейсту в Риге водитель автомобиля Nissan, выполняя маневр обгона, съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего машина перевернулась.
Во вторник семь человек пострадали в ДТП в Рижском регионе, шесть - в Земгале, а один - в Видземе. Среди пострадавших - двое пешеходов и один велосипедист.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны пять водителей: по два - в Видземе и Рижском регионе, а еще один в Курземе.
За превышение скорости было оформлено 153 протокола. В округе Риги за данное нарушение были наказаны 52 водителя, в Видземе - 42, в Земгале - 34, в Курземе - 20, а в Латгале - пять.