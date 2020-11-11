Потерять любимого человека. Пандемия. Нечеловеческое отношение. Страх, что это продолжится еще долго. Это лишь некоторые страхи, о которых ученики Юглской средней школы говорят открыто и которые сейчас украшают школьный коридор. Что такое инсталляция "Клубок заботы" и как она появилась, выяснил портал Apollo.

Айя Мелле, директор Юглской средней школы, поделилась фотографиями в социальной сети Facebook. Запись получила широкий резонанс - ею поделились более 440 человек.

"В школе сейчас нахожусь я, дежурные, обслуживающий персонал и, может быть, еще кто-то. Но кто-то здесь был и оставил в вестибюле этот клубок страха, неизвестности и сомнений, который вьется по школьной лестнице", - пишет директор.

"Теперь сижу в своем кабинете... комок в горле. Это же они - наши школьники - так откровенно и правдиво о себе в это непростое время", - пишет Мелле добавляя, что, "хоть мы и работаем отдаленно, необходимо думать о том, понимаем ли мы, взрослые, какую ответственность несем перед нашими детьми не только в обучении и воспитании, но и в том, как проживаем свою единственную жизнь... ".

Портал Apollo связался с автором проекта, чтобы больше узнать о происходящем. Им оказалась одна из учительниц средней школы - при условии, что она и ее ученики останутся анонимными, она согласилась дать свой комментарий:

"Под записью директора в Facebook есть много негативных комментариев, и я не хочу, чтобы их писали мне или моим ученикам лично".

Каждую неделю школьники присылают учителю отзывы о том, как прошла их неделя на дистанционном обучении. В анкете обратной связи есть несколько вопросов, и один из них - "Как ты себя чувствуешь?".

"В последнее время в ответах все чаще фигурировало "плохо", "средне". Поэтому в один из таких опросов я включила вопрос: "Почему ты чувствуешь себя плохо?". Не все школьники ответили, но те, кто это сделал, заставили меня задуматься об актуальных проблемах", - рассказала учительница.

Так в честь ежегодного школьного мероприятия световых объектов совершенно спонтанно возникла идея проекта "Клубок заботы".

"Цель инсталляции - заставить зрителей задуматься о реальности, в которой люди чаще всего предпочитают жить, отрицая заботу и свое ментальное здоровье, а также способность чувствовать и, возможно, замечать актуальные проблемы в себе", - пишет автор инсталляции.

ФОТО: Фото из личного архива

"Чтобы реализовать концепт, был создан опрос с шестью вопросами, в котором приняли участие не только школьники, но и взрослые.

На мятые листы формата А4 были нанесены самые глубокие страхи, связанные с текущей ситуацией с Covid-19 в стране и в мире, а также с другими периодами времени.

Галерея: Проект "Клубок заботы"