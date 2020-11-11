Фото ⟩ Неуверенность в завтрашнем дне, страх потерять любимого человека. Чего боятся школьники?
СТАТЬЮ
Потерять любимого человека. Пандемия. Нечеловеческое отношение. Страх, что это продолжится еще долго. Это лишь некоторые страхи, о которых ученики Юглской средней школы говорят открыто и которые сейчас украшают школьный коридор. Что такое инсталляция "Клубок заботы" и как она появилась, выяснил портал Apollo.
Айя Мелле, директор Юглской средней школы, поделилась фотографиями в социальной сети Facebook. Запись получила широкий резонанс - ею поделились более 440 человек.
"Теперь сижу в своем кабинете... комок в горле. Это же они - наши школьники - так откровенно и правдиво о себе в это непростое время", - пишет Мелле добавляя, что, "хоть мы и работаем отдаленно, необходимо думать о том, понимаем ли мы, взрослые, какую ответственность несем перед нашими детьми не только в обучении и воспитании, но и в том, как проживаем свою единственную жизнь... ".
Портал Apollo связался с автором проекта, чтобы больше узнать о происходящем. Им оказалась одна из учительниц средней школы - при условии, что она и ее ученики останутся анонимными, она согласилась дать свой комментарий:
Каждую неделю школьники присылают учителю отзывы о том, как прошла их неделя на дистанционном обучении. В анкете обратной связи есть несколько вопросов, и один из них - "Как ты себя чувствуешь?".
"В последнее время в ответах все чаще фигурировало "плохо", "средне". Поэтому в один из таких опросов я включила вопрос: "Почему ты чувствуешь себя плохо?". Не все школьники ответили, но те, кто это сделал, заставили меня задуматься об актуальных проблемах", - рассказала учительница.
Так в честь ежегодного школьного мероприятия световых объектов совершенно спонтанно возникла идея проекта "Клубок заботы".
"Чтобы реализовать концепт, был создан опрос с шестью вопросами, в котором приняли участие не только школьники, но и взрослые.
На мятые листы формата А4 были нанесены самые глубокие страхи, связанные с текущей ситуацией с Covid-19 в стране и в мире, а также с другими периодами времени.
Галерея: Проект "Клубок заботы"
Инсталляция была создана в рамках "Старо Югла", и ее можно посмотреть на странице Юглской средней школы в Facebook.