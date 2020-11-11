Ср, 11.11.2020
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Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

В США - более 200 000 новых случаев Covid-19 за сутки

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В США число новых зарегистрированных случаев Covid-19 во вторник превысило 200 000, что стало новым суточным рекордом.

Так, за стуки был зарегистрирован 201 961 новый случай заражения, а также 1535 случаев смерти, связанных с Covid-19.

Значительный прирост числа случаев заражения частично объясняется задержкой данных в конце недели.

Всего с начала пандемии в США зарегистрировано 10 238 243 случаев заражения новым коронавирусом и 239 588 случаев смерти - больше, чем в какой-либо другой стране мира.

В течение последней недели в США количество новых случаев Covid-19 ежедневно превышало 100 000.

В США госпитализированы более 60 000 пациентов с Covid-19, что является наибольшим числом с начала пандемии.

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