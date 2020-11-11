Ср, 11.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Фото ⟩ Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал дочь необычным именем

ФОТО: https://www.instagram.com/grintrupert/?hl=ru

Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рассказал, как назвал свою дочь. Об этом он написал в Instagram-аккаунте. 

Девочку, родившуюся в мае, назвали Wednesday (в переводе с анг. - "среда"). 

Привет, Instagram! Я опоздал всего на десять лет, но я здесь, чтобы познакомить вас всех с Уэнзди Гринт, - написал актер в свежесозданном аккаунте.

Артист поделился снимком, на котором держит на руках маленькую дочь. За десять часов публикация набрала более 1,3 миллиона лайков и тысячи комментариев. Фолловеры поприветствовали Руперта и пожелали счастья и здоровья его семье.

"Добро пожаловать, Уизли, пора. Милашка Уэнзди", - написал под фотографией коллега Руперта по съемкам в "Гарри Поттере" Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя.

Возможно, Гринт и его супруга вдохновлялись "Семейкой Аддамс"? 

Ранее рыжеволосый британский певец Эд Ширан тоже впервые стал отцом. Артист тоже выбрал для дочери необычное имя. 

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