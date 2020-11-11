Фото ⟩ Рон Уизли из "Гарри Поттера" назвал дочь необычным именем

Актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере, рассказал, как назвал свою дочь. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Девочку, родившуюся в мае, назвали Wednesday (в переводе с анг. - "среда").
Артист поделился снимком, на котором держит на руках маленькую дочь. За десять часов публикация набрала более 1,3 миллиона лайков и тысячи комментариев. Фолловеры поприветствовали Руперта и пожелали счастья и здоровья его семье.
"Добро пожаловать, Уизли, пора. Милашка Уэнзди", - написал под фотографией коллега Руперта по съемкам в "Гарри Поттере" Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя.
Возможно, Гринт и его супруга вдохновлялись "Семейкой Аддамс"?
Ранее рыжеволосый британский певец Эд Ширан тоже впервые стал отцом. Артист тоже выбрал для дочери необычное имя.