Ср, 11.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

В Литве рекордная смертность от Covid-19: 14 человек за сутки
Заразились еще 1433 человека

Иллюстративное фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

За последние сутки в Литве подтверждены новых 1433 случая Covid-19, от коронавируса скончались 14 человек. В свою очередь в Эстонии подтверждено 132 новых случая.

Литва

За последние сутки в Литве подтверждены новых 1433 случая Covid-19, от коронавируса скончались 14 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения. 

Это крупнейшее суточное число подтверждённых смертей с начала пандемии. 

По иным причинам скончались шесть зараженных. 

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 28 тыс. 262 человека, продолжают болеть 21 тыс. 339 человек, выздоровели 6608 человек.

В общей сложности от Covid-19 в Литве скончались 235 человек, по иным причинам умерли 80 зараженных коронавирусом. 

В  изоляции сейчас находится 78 тыс. 306 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 432 завозных случая.

За минувшие сутки проверено 13 тыс. 92 пробы на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 132 тыс. 514 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 132 новых случая коронавируса. Заболеваемость за последние 14 дней составляет 144,5 на 100 000 населения.

По состоянию на утро 11 ноября госпитализированы 63 пациента с Covid-19, шестеро подключены к аппарату ИВЛ.

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