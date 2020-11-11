Пуце отрицает, что просил для себя пропуск на стоянку Рижской думы

Министр указал, что уже два года, как он не является депутатом Рижской думы, у него нет выданного думой разрешения на стоянку, кроме того, он стоянку не использует и разрешение получить не пытался.

Напомним, в передаче "Один на один" Латвийского телевидения бывший депутат Рижской думы Марис Мичеревскис заявил, что Пуце просил у него сделать ему пропуск депутата на автостоянку Рижской думы.

Уже на следующий день после выборов в Рижскую думу Мичеревскис, работавший советником министра Пуце по вопросам коммуникации, получил от него смс-сообщение: "Слушай, у тебя будет одно задание в Рижской думе лично от меня! Тебе надо будет все-таки брать этот пропуск Rīgas satiksme".

Мичеревскис спросил у Пуце, необходим ли пропуск ему, и министр ответил утвердительно, добавив, что ранее "какое-то время" использовал пропуск члена по партии, депутата Рижской думы Андриса Бачкурса, а после этого - пропуск, сделанный временной администрацией Рижской думы.

Ранее Мичеревскис в соцсетях объявил о выходе из партии "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai). По его словам, он не хочет принимать участие "в политических интригах и продвижении бизнес-интересов".

"Когда я шел в политику, у меня не было больших надежд на то, что все будет честно и хорошо. Но я также не ожидал, что свои интересы будут поставлены выше интересов государства и народа. Особенно в это время кризиса Covid-19. Политические игры и бизнес-интересы выше жизней людей - для меня это неприемлемо", - высказался Мичеревскис.

Он считает, что членов партии используют как вывеску для компании, чтобы можно было назвать ее партией.

Мичеревскис признался, что некоторое время уже думал о выходе из партии, поэтому на недавнем съезде не баллотировался в ее правление.