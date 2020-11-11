Ср, 11.11.2020
Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

Не уступил дорогу бусику: в Тукумском крае в ДТП пострадали шесть человек

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Во вторник в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Тукумском крае пострадали шесть человек, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, в волости Ирлавас Тукумского края мужчина, управляя автомобилем Audi A4, не соблюл требования дорожного знака "Уступи дорогу" и вызвал столкновение с Volkswagen Caravella, ехавшим по главной дороге. В результате ДТП пострадали шесть человек, они доставлены в медучреждение.

Полиция по факту аварии оформила протокол ДТП.

Напомним, в Латвии за прошедшие сутки было зарегистрировано 82 ДТП, в которых погибли двое и пострадали еще 14 человек.

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