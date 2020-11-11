Не уступил дорогу бусику: в Тукумском крае в ДТП пострадали шесть человек

Во вторник в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Тукумском крае пострадали шесть человек, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, в волости Ирлавас Тукумского края мужчина, управляя автомобилем Audi A4, не соблюл требования дорожного знака "Уступи дорогу" и вызвал столкновение с Volkswagen Caravella, ехавшим по главной дороге. В результате ДТП пострадали шесть человек, они доставлены в медучреждение.
Полиция по факту аварии оформила протокол ДТП.
Напомним, в Латвии за прошедшие сутки было зарегистрировано 82 ДТП, в которых погибли двое и пострадали еще 14 человек.