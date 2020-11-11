Не уступил дорогу бусику: в Тукумском крае в ДТП пострадали шесть человек

Согласно предварительной информации, в волости Ирлавас Тукумского края мужчина, управляя автомобилем Audi A4, не соблюл требования дорожного знака "Уступи дорогу" и вызвал столкновение с Volkswagen Caravella, ехавшим по главной дороге. В результате ДТП пострадали шесть человек, они доставлены в медучреждение.