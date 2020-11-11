Дневник зараженной Covid-19 23-летней эстонки: усталость, температура, потеря сознания

Первые симптомы заболевания у Керту появились 11 марта. Она была на работе, почувствовала усталость, появилась небольшая температура. На тот момент с первого подтвержденного случая заражения коронавирусом в Эстонии прошло 14 дней, пишет Rus.Postimees.

Следующие два дня у нее было такое чувство, что она не может ничего делать. На третий день появился кашель. Температура была близка к 37.

14 марта все симптомы оставались прежними: кашель, температура 37,2. Была суббота и планы пойти на день рождения. Она решила забежать туда на минутку. Керту была в маске, и поход в гости длился мгновение. Сейчас, оглядываясь назад, она считает, что это было неверное решение, хотя, к счастью, никто там не заразился.

Затем болезнь стала проявлять себя сильнее. 17 марта в груди возникло чувство тяжести, она стала постоянно кашлять, ее знобило, ломило тело и колени. Голова была тяжелой, было жжение в горле и груди. Температура поднялась до 38,4.

18 марта появились еще головные боли и боли в мышцах, проблемы с желудком, температура поднялась до 38,7. Керту потеряла сознание. Но скорую помощь все-таки не вызвала.

20 марта Керту сдала пробу на коронавирус. Она оказалась положительной.

23 марта ее госпитализировали, в больнице поставили диагноз - двустороннее воспаление легких. Тело было измотано болезнью. В тот же день утром в Эстонии госпитализация из-за коронавируса понадобилась 17 пациентам, трое из которых были в Пярнуской больнице.

Керту каждый день делала записи о своем состоянии. ФОТО: Erakogu

Керту провела в больнице четыре дня. "К этому времени худшее время болезни, к счастью, прошло и с помощью антибиотиков температуру тоже удалось быстро взять под контроль", - объясняет она. Но восстановление оказалось тяжелым.

"Даже в мае я была еще не способна что-то делать", - рассказывает Керту, уточняя, что хотя температуры больше не было, но и сил не хватало.

На работу она смогла вернуться примерно через два месяца после заболевания. "Некоторые опасливо спрашивали, могу ли я контактировать с людьми", - вспоминает она.

Нет чудодейственной таблетки для повышения иммунитета При заражении Covid-19 следует учитывать, что он может различаться по степени тяжести. Тяжелое заболевание вызывает затрудненное дыхание и может потребовать интенсивной терапии в больнице. Однако у многих инфицированных людей развиваются легкие симптомы, похожие на грипп, а у других симптомы и вовсе отсутствуют. Даже при легкой инфекции существует риск того, что вирус откроет дверь другим патогенным бактериям и грибкам, которые, в свою очередь, могут вызвать, например, пневмонию. /.../ Поэтому важно изолировать заболевшего, чтобы дать ему возможность безопасно и спокойно выздороветь и уменьшить контакты с другими людьми, которые могут быть носителями опасных патогенов. Если бы иммунную систему можно было укрепить с помощью чудодейственной пилюли или витаминов, наша жизнь была бы намного проще. К сожалению, такой таблетки или чудодейственного средства не существует, и укрепление иммунной системы связано с укреплением всего организма. Хороший сон, умеренная физическая активность и разнообразное питание важны для того, чтобы организм был сильным. Сидя дома во время карантина, хорошо подумать о своем нынешнем образе жизни и узнать, что нужно изменить или дополнить, чтобы организм лучше подготовился к следующему сезону заражения. Источник: младший научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета Марина Шунина.

Сейчас, через полгода, думая о своем заболевании, Керту считает, что заразилась на работе, поскольку как сотрудник по обслуживанию клиентов во время работы она контактирует со многими людьми. "Я очень быстро изолировала себя, со мной был только муж - и он тоже переболел. К счастью, легко", - сказала она.

Керту до сих пор до конца не восстановилась. "Это потрепанное состояние было до июня, а кашель у меня до сих пор, - говорит она. - Врачи думают, что, поскольку у меня было двустороннее воспаление легких, мои легкие более уязвимы. Сдаются всем новым вирусам и простуде".