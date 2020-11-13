Альбина Ахметова - девушка, ради которой капитан "Ак Барса" бросил вторую жену

39-летний Данис Зарипов - один из самых популярных и титулованных игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Зарипов пять раз становился обладателем Кубка Гагарина - больше нет ни у кого в лиге.

Хоккеист давно стал настоящим символом Казани и в клубе его в шутку называют Капитаном Татарстана. За "Ак Барс" Зарипов выступал с 2001 по 2013 год, затем поиграл за "Металлург", но в 2017 вернулся в "Ак Барс", за который выступает по сей день.

К сожалению, таким постоянством Зарипов не может похвастаться в личной жизни. Несмотря на то, что хоккеист не выкладывает в Instagram фотографии семьи и никогда не говорит на эту тему с журналистами, известно, что Зарипов был дважды женат.

В июне 2017 года он сочетался браком с Аллой Барчук, но уже в этом году он нашёл новую спутницу жизни. На этот раз снова выбор хоккеиста остановился на девушке с модельной внешностью.

Избранницу хоккеиста зовут Альбина Ахметова. Она активно ведёт свой Instagram, много путешествует, увлекается модой и публикует снимки своей бомбической фигуры.

Интересно, что многие поклонники хоккеиста заметили, что его новая девушка очень похожа на бывшую жену. Смотрите сами:

В начале октября стало известно, что Зарипов сдал положительный тест на коронавирус. Несколько недель спустя Telegram-канал "Около спорта" сообщил, что хоккеист с размахом погулял на дне рождения своей новой подруги, прилетев на мероприятие на вертолёте Robinson R-44, который доставил их до места торжества прямо от загородного дома Зарипова.

Праздник не прошёл бесследно и у хоккеиста появились осложнения, которые не позволяли ему полноценно тренироваться. "Бизнес-Online" сообщал, что для лечения он отправился в Крым. При этом остальные его одноклубники, переболевшие инфекцией, вернулись на лёд.

На днях стало известно, что хоккеист пошёл на поправку и уже приступил к занятиям на льду вместе с командой. Ожидается, что нападающий, который не выходил на лёд с конца сентября, сыграет уже в следующем матче "Ак Барса".