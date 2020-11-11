Ср, 11.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма

В администрации Рижской думы еще один случай Covid-19

Рижская дума

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В администрации Рижской думы выявлен еще один случай заболевания Covid-19, сообщили в отделе по связям с общественностью столичной думы.

Последний раз на работе заболевший был 10 ноября. Так как председатель Рижской думы Мартиньш Стакис встречался с этим человеком, мэр перешел на удаленную работу.

Сегодня удаленным заседанием Рижской думы Стакис руководит из дома.

"От своего имени и имени Центра профилактики и контроля заболеваний я призываю всех жителей скачать приложение "Останови Covid", чтобы специалисты в таких ситуациях могли более эффективно выявить все контакты", - сказал мэр.

В настоящее время среди работников думской администрации выявлено три случая Covid-19.

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