В администрации Рижской думы еще один случай Covid-19

В администрации Рижской думы выявлен еще один случай заболевания Covid-19, сообщили в отделе по связям с общественностью столичной думы.
Последний раз на работе заболевший был 10 ноября. Так как председатель Рижской думы Мартиньш Стакис встречался с этим человеком, мэр перешел на удаленную работу.
Сегодня удаленным заседанием Рижской думы Стакис руководит из дома.
"От своего имени и имени Центра профилактики и контроля заболеваний я призываю всех жителей скачать приложение "Останови Covid", чтобы специалисты в таких ситуациях могли более эффективно выявить все контакты", - сказал мэр.
В настоящее время среди работников думской администрации выявлено три случая Covid-19.