В администрации Рижской думы еще один случай Covid-19

Последний раз на работе заболевший был 10 ноября. Так как председатель Рижской думы Мартиньш Стакис встречался с этим человеком, мэр перешел на удаленную работу.

Сегодня удаленным заседанием Рижской думы Стакис руководит из дома.

"От своего имени и имени Центра профилактики и контроля заболеваний я призываю всех жителей скачать приложение "Останови Covid", чтобы специалисты в таких ситуациях могли более эффективно выявить все контакты", - сказал мэр.