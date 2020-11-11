Литва планирует установить в Балтийском море ветряки мощностью 1,4 тыс. мегаватт

В связи с тем, что Литва в будущем планирует установить в Балтийском море парк ветряных установок мощностью 700 мегаватт, вице-министр энергетики Ритис Кевелайтис сообщил, что уже обсуждается дальнейшее развитие этого проекта.
На втором этапе реализации проекта будет обеспечено еще 700 мегаватт мощности, а общий потенциал ветряных установок в море составит почти 1,4 тыс. мегаватт.
По словам Кевелайтиса, один лишь первый этап развития проекта, который планируется завершить не позднее 2030 года, может удовлетворить около 25% потребности страны в электроэнергии - это будет крупнейший источник производства электроэнергии в Литве.
Проект также привлечет более 1 млрд евро частных инвестиций.
Территория, отведенная под проект, составит около 138 квадратных километров, она находится в 30 километрах от берега возле Паланги и в 43 километрах от Клайпедского порта. Для таких установок там подходящая скорость ветра и глубина моря.