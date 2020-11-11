Литва планирует установить в Балтийском море ветряки мощностью 1,4 тыс. мегаватт

На втором этапе реализации проекта будет обеспечено еще 700 мегаватт мощности, а общий потенциал ветряных установок в море составит почти 1,4 тыс. мегаватт.

По словам Кевелайтиса, один лишь первый этап развития проекта, который планируется завершить не позднее 2030 года, может удовлетворить около 25% потребности страны в электроэнергии - это будет крупнейший источник производства электроэнергии в Литве.

Проект также привлечет более 1 млрд евро частных инвестиций.