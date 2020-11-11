Евросоюз заключил соглашение о поставках минимум 200 млн доз вакцины от Covid-19

Соглашение предусматривает, что 27 стран ЕС смогут приобрести 200 млн доз вакцины и дополнительно еще 100 млн доз.

Евросоюз также уже заключил соглашение с компаниями AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson о поставках разрабатываемых ими экспериментальных вакцин и ведет переговоры с компаниями Moderna, CureVac и Novavax.

Напомним, Латвия присоединилась к организованной Еврокомиссией закупке вакцин, в рамках которой у нескольких потенциальных производителей резервируются вакцины. "Это будет вакцинация небывалого для Латвии объема", - заявила в интервью передаче Nedēļas fokusā портала TVNET министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По графику, первые вакцины должны быть готовы в декабре, однако министр добавила, что нужно будет смотреть на ход выполнения этого графика.

Винькеле указала, что Минздрав совместно с Советом по вакцинации и инфекционистами разработали список групп, которые будут вакцинированы в первую очередь. В этот список включены медики, пенсионеры, люди, страдающие от хронических заболеваний, работники центров социальной опеки и работники сферы образования.

"Нужно принять во внимание, что столь объемная вакцинация как в Латвии, так и во всем мире произойдет впервые", - сказала министр.