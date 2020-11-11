В больницу доставлен ребенок, проглотивший девять магнитов - врачи борются за его жизнь

"Нам, взрослым, иногда трудно понять, насколько ребенок заинтересован в познании мира и в »опробовании« всего видимого и доступного.

Кишечник ребенка может многое перенести, но такие предметы, как магниты, батарейки и многое другое, могут даже оказаться смертельными. 7

Сегодня мы пытаемся помочь ребенку, у которого серьезно поврежден кишечник, потому что съеденные магниты внутри крепко прикрепились друг к другу. В этих местах у кишечника возникают проблемы с кровообращением, его ткани отмирают и образуются дыры. Это очень опасная ситуация, которая требует сложных операций, длительного выздоровления и может иметь даже необратимые последствия", - говорит Арта Барздиня, руководитель клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS.

Врачи детской больницы напоминают, что ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ, и призывают все общество проявлять осторожность, когда вы с ребенком: обеспечивать безопасную среду для игр и развития ребенка, а также следить за тем, чтобы все предметы, с которыми ребенок играет, соответствуют его возрасту - не ядовиты и не вредны и достаточно велики, чтобы их нельзя было проглотить.