Ср, 11.11.2020
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  • В больницу доставлен ребенок, проглотивший девять магнитов - врачи борются за его жизнь

В больницу доставлен ребенок, проглотивший девять магнитов - врачи борются за его жизнь

ФОТО: Pixabay

В детской больнице оперируют ребенка, который проглотил девять магнитов и тем самым нанес тяжелый ущерб своему кишечнику. Врачи призывают родителей уделять больше внимания тому, чтобы у малышей не было доступа к магнитам, маленьким шарикам, батарейкам и другим предметам домашнего обихода, которые ребенок может проглотить, сообщает порталу TVNET Детская клиническая университетская больница.

"Нам, взрослым, иногда трудно понять, насколько ребенок заинтересован в познании мира и в »опробовании« всего видимого и доступного.

Кишечник ребенка может многое перенести, но такие предметы, как магниты, батарейки и многое другое, могут даже оказаться смертельными.

Сегодня мы пытаемся помочь ребенку, у которого серьезно поврежден кишечник, потому что съеденные магниты внутри крепко прикрепились друг к другу. В этих местах у кишечника возникают проблемы с кровообращением, его ткани отмирают и образуются дыры. Это очень опасная ситуация, которая требует сложных операций, длительного выздоровления и может иметь даже необратимые последствия", - говорит Арта Барздиня, руководитель клиники анестезиологии и интенсивной терапии BKUS.

Врачи детской больницы напоминают, что ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ, и призывают все общество проявлять осторожность, когда вы с ребенком: обеспечивать безопасную среду для игр и развития ребенка, а также следить за тем, чтобы все предметы, с которыми ребенок играет, соответствуют его возрасту - не ядовиты и не вредны и достаточно велики, чтобы их нельзя было проглотить.

В ситуациях, когда несчастный случай уже произошел, очень важно как можно скорее оказать ребенку помощь. Информацию о том, как действовать в ситуации травмы и как защитить своего ребенка, можно найти на веб-сайте Детской больницы.

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