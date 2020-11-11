Какие регионы Латвии получат первые гигиенические маски?

Поставка масок планировалась в начале недели, но задержалась, и они поступят в четверг, 12 ноября. В субботу, 14 ноября, начнется раздача масок.

Первые 75 000 масок будут розданы комиссиям по гражданской обороне в Цесисском, Даугавпилсском, Огрском, Резекненском и Салдусском краях и в Риге. На следующей неделе будет доставлено еще 55 000 масок, и их получат остальные самоуправления.