Ср, 11.11.2020
Для нас, как для родителей, самое сложное - то, что до сих пор никто не привлечен к ответственности. Мне нужно идти на могилу к своему ребенку, положить туда цветы, но виноватых нет. Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Фото ⟩ В Дании из-за Covid-19 уничтожили миллионы норок

ФОТО: MORTEN STRICKER / AFP

В Дании на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах был введен карантин по причине мутации и передачи нового коронавируса между норкой и человеком. По этой причине в стране придется уничтожить несколько миллионов норок.

В понедельник, 9 ноября, Служба здравоохранения Дании использовала вооруженные силы для захоронения животных в районе, используемом для военных целей, недалеко от деревни Хольстебро, сообщает агентство AP.

Всего в Дании планируется уничтожить около 17 миллионов норок.

Галерея: уничтожение норок в Дании

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