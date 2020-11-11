Фото ⟩ В Дании из-за Covid-19 уничтожили миллионы норок

В Дании на прошлой неделе в нескольких муниципалитетах был введен карантин по причине мутации и передачи нового коронавируса между норкой и человеком. По этой причине в стране придется уничтожить несколько миллионов норок.
В понедельник, 9 ноября, Служба здравоохранения Дании использовала вооруженные силы для захоронения животных в районе, используемом для военных целей, недалеко от деревни Хольстебро, сообщает агентство AP.
Всего в Дании планируется уничтожить около 17 миллионов норок.
Галерея: уничтожение норок в Дании