Ср, 11.11.2020
Заболеваемость намного выше в домах, на рабочих местах и ​​в учебных заведениях, поэтому ограничения, налагаемые на отрасль общепита, слишком жесткие Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā
Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

SPKC предупреждает: на прошлой неделе больной Covid-19 посещал заведение в центре Риги

ФОТО: pexels.com

В cреду, 11 ноября, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в своем Twitter сообщил, что в субботу, 7 ноября, человек, заболевший Covid-19, посещал B Bārs Restorāns в центре Риги.

Он находился там с 21:30 до полуночи. Заведение расположено в Старом городе по адресу: Домская площадь, 2.

Напоминаем, что за последние сутки в Латвии выявлено 453 новых случая Covid-19, два человека умерли, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие пациенты были в возрастных группах от 65 до 70 лет и от 75 до 80 лет.

За прошедшие сутки сделан 7621 тест на Covid-19, 5,9% из них были положительными.

За прошедшие сутки госпитализирован 31 больной Covid-19, в целом в стационарах находятся 299 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки из больниц выписан 41 человек.

У 282 пациентов среднетяжелое состояние, 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии из больниц выписан 671 пациент.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 8848 человек. На сегодняшний день выздоровел 1471 человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back