Ср, 11.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма
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"Цены астрономические": сколько стоит перевезти больного с Covid-19 в Латвии?

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Плата, которую перевозчики требуют за перевозку пациентов с Covid-19, астрономическая, заявил в среду, 11 ноября, советник Латвийского союза самоуправлений по народнохозяйственным вопросам Айно Салминьш.

Он рассказал, что примерно 80% самоуправлений готовы в случае необходимости участвовать в перевозке из больниц домой пациентов с Covid-19. Самоуправления могут обеспечить свой транспорт или заказать эту услугу.

"Нас больше интересует, в какой мере это будет компенсировано. Цены астрономические", - сказал Салминьш, отметив, что

Rīgas satiksme требует за перевозку пациентов 40-65 евро в час.

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По словам госсекретаря Минздрава Дайны Мурмане-Умбрашко, в договорах с Национальной службой здравоохранения есть статья о том, что больницы могут потребовать покрытия расходов за перевозку пациентов.

Она добавила, что самоуправления сейчас возят пациентов только домой, но обсуждается вопрос о том, чтобы они перевозили их и в больницы более низкого уровня. В больницы более высокого уровня пациентов доставляет Служба неотложной медицинской помощи.

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