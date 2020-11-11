"Цены астрономические": сколько стоит перевезти больного с Covid-19 в Латвии?

Он рассказал, что примерно 80% самоуправлений готовы в случае необходимости участвовать в перевозке из больниц домой пациентов с Covid-19. Самоуправления могут обеспечить свой транспорт или заказать эту услугу.

"Нас больше интересует, в какой мере это будет компенсировано. Цены астрономические", - сказал Салминьш, отметив, что

Rīgas satiksme требует за перевозку пациентов 40-65 евро в час.

По словам госсекретаря Минздрава Дайны Мурмане-Умбрашко, в договорах с Национальной службой здравоохранения есть статья о том, что больницы могут потребовать покрытия расходов за перевозку пациентов.