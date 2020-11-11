Прирост новых случаев Covid-19 в Латвии составил 30%: комментарий Перевощикова

Такой прирост с небольшими отклонениями наблюдается в течение нескольких дней подряд. Это свидетельствует о том, что ситуация развивается по так называемому среднему сценарию - умеренное распространение болезни и умеренный рост. Худшим вариантом, который наблюдался до этого, был рост в пределах 60%, но он регистрировался только одну неделю.

Количество госпитализированных пациентов выросло на 28%, что, как указал Перевощиков, соответствует росту заболеваемости.

В международном контексте Латвия по-прежнему остается одной из стран с самым низким уровнем заболеваемости.

"Таких стран на карте не осталось много. Даже Литва достигла и превысила средний показатель по Европейскому союзу", - сказал эпидемиолог.

В то же время сохраняется достаточно стабильная тенденция роста удельного веса позитивных результатов на Covid-19. За последние семь дней положительными были в среднем 5% тестов, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 4,5%.