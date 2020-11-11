Прирост новых случаев Covid-19 в Латвии составил 30%: комментарий Перевощикова

За семь дней число новых случаев Covid-19 в Латвии выросло на 30% по сравнению с предыдущим семидневным периодом, сообщил журналистам директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Такой прирост с небольшими отклонениями наблюдается в течение нескольких дней подряд. Это свидетельствует о том, что ситуация развивается по так называемому среднему сценарию - умеренное распространение болезни и умеренный рост. Худшим вариантом, который наблюдался до этого, был рост в пределах 60%, но он регистрировался только одну неделю.
Количество госпитализированных пациентов выросло на 28%, что, как указал Перевощиков, соответствует росту заболеваемости.
"Таких стран на карте не осталось много. Даже Литва достигла и превысила средний показатель по Европейскому союзу", - сказал эпидемиолог.
В то же время сохраняется достаточно стабильная тенденция роста удельного веса позитивных результатов на Covid-19. За последние семь дней положительными были в среднем 5% тестов, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял 4,5%.
Как сообщалось, во вторник, 10 ноября, в Латвии выявлено 453 новых случая Covid-19. За прошедшие сутки сделан 7621 тест на Covid-19, 5,9% из них показали положительный результат.