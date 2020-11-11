Фото ⟩ Несмотря на призыв не собираться, люди пошли зажигать свечи у стены Рижского замка

Галерея: люди возлагают свечи у стен Рижского замка

Ранее Государственная полиция призвала людей подумать о том, необходимо ли сегодня вечером, в День Лачплесиса, посещать набережную 11 ноября, чтобы зажечь свечи у Рижского замка.

Как заявили в полиции, в этом году следует тщательно обдумать посещение набережной, позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих,

а также соблюдать рекомендации, которые предписывают воздерживаться от посещения мест большого скопления людей.

Чтобы почтить в День Лачплесиса память воинов, Госполиция призывает отметить праздник в кругу близких и зажечь свечи дома.

Рижская дума призвала жителей относиться к празднику ответственно, соблюдая все требования эпидемиологической безопасности, защищая тем самым свое здоровье и здоровье своих ближних.

Всех, кто планирует вечером 11 ноября пойти к стене Рижского замка, чтобы по традиции зажечь свечи в память о героях, самоуправление призывает внимательно обдумать необходимость такого визита. Дума также призывает к тщательному планированию времени вашего визита, чтобы максимально соблюдать принятые в стране ограничения в связи с распространением Covid-19, а также использовать маски для лица и соблюдать дистанцирование.