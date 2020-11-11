Винькеле рассказала о новых ограничениях, если заболеваемость Covid-19 не снизится

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) сообщила агентству LETA, что если существующих ограничений будет недостаточно и рост заболеваемости Covid-19 не удастся остановить, могут быть введены еще более жесткие ограничения на собрания людей и торговый сектор.
По ее словам, ограничения должны быть сосредоточены на тех процессах и поведении людей, которые способствуют распространению вируса - общению и передвижению.
"Следующие, если они потребуется, (надеемся, что нет) ограничения - будут нацелены на еще более строгие ограничения на собрания и передвижение людей", - пояснила Винькеле, добавив, что то, что происходит в других странах, используется в качестве примера.
Она также обнаружила, что опыт других стран показал, что будут еще более широкие ограничения на торговлю. Сейчас в Латвии закрыты только отдельные магазины в супермаркетах в праздничные дни, а в некоторых странах фактически открыты только аптеки и продуктовые магазины.
при этом выразив надежду, что существующие ограничения все же смогут остановить рост заболеваемости.
Уже сообщалось, что с понедельника, 9 ноября, по 6 декабря в стране действует режим чрезвычайной ситуации, одновременно с которым введен ряд новых мер безопасности по сдерживанию Covid-19.