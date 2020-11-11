Ср, 11.11.2020
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Каспар Стивриньш, отец мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне

Винькеле рассказала о новых ограничениях, если заболеваемость Covid-19 не снизится

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) сообщила агентству LETA, что если существующих ограничений будет недостаточно и рост заболеваемости Covid-19 не удастся остановить, могут быть введены еще более жесткие ограничения на собрания людей и торговый сектор.

По ее словам, ограничения должны быть сосредоточены на тех процессах и поведении людей, которые способствуют распространению вируса - общению и передвижению.

"Следующие, если они потребуется, (надеемся, что нет) ограничения - будут нацелены на еще более строгие ограничения на собрания и передвижение людей", - пояснила Винькеле, добавив, что то, что происходит в других странах, используется в качестве примера.

"До сих пор нам не приходилось делать это настолько строго, что, например, регулируется даже нахождение человека вне дома", - сказала политик об ограничениях, наложенных в других странах.

Она также обнаружила, что опыт других стран показал, что будут еще более широкие ограничения на торговлю. Сейчас в Латвии закрыты только отдельные магазины в супермаркетах в праздничные дни, а в некоторых странах фактически открыты только аптеки и продуктовые магазины.

"Мы не сможем придумать ничего нового и оригинального. Нам придется идти по пути, по которому пошли многие европейские страны", - резюмировала Винькеле

при этом выразив надежду, что существующие ограничения все же смогут остановить рост заболеваемости.

Уже сообщалось, что с понедельника, 9 ноября, по 6 декабря в стране действует режим чрезвычайной ситуации, одновременно с которым введен ряд новых мер безопасности по сдерживанию Covid-19.

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