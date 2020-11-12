Зырянов и Скворцов подписали пробные контракты с "Динамо"

Зырянов текущий сезон начал в пекинском клубе "Куньлунь", в составе которого хоккеист провёл 10 матчей и забросил две шайбы. Ранее Зырянов выступал за "Сибирь", но большую часть карьеры игрок провёл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Кроме того, на проверочный срок к команде присоединился Скворцов, который до отъезда в Пекин выступал за рижское "Динамо" семь сезонов. В текущем сезоне на счету Скворцова одна передача в 4 играх.

Воспитанник лиепайской хоккейной школы свой первый сезон за рижское "Динамо" провёл в 2012/2013 году, когда в матчах КХЛ ему удалось выйти на лёд 23 раза. Затем хоккеист был отправлен в лиепайский "Металлург", который сегодня существует под названием "Лиепая".

В последующие сезоны нападающий выступал за "Динамо", а также принял участие в трёх чемпионатах мира по хоккею.

Также рижское "Динамо" расторгло контракт с защитником Эндрю О’Брайеном. Отмечается, что соглашение расторгнуто по взаимному согласию. 27-летний канадец провёл семь матчей в нынешнем сезоне КХЛ, не отметившись результативными действиями. Ранее команду покинули Микелис Редлихс и Гинтс Мейя.