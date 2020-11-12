Кто они - пара миллиардеров, которые изобрели коронавакцину?

BioNTech, расположенная на улице Золотой жилы (An der Goldgrube) в Майнце занимается борьбой с раком, но в самом начале пандемии фирма договорилась с компанией Pfizer, что переключится на изобретение коронавирусной вакцины. Теперь Pfizer сообщил, что их вариант вакцины эффективен на 90%, а BioNTech объявила в СМИ, что к концу года способна изготовить до 50 миллионов доз вакцины. Биржи после этого продемонстрировали бурный рост, значительно обогатились и владельцы BioNTech.

Кто они?

За BioNTech стоит супружеская пара из семей турецких мигрантов, Озлем Тюреджи и Угур Шахин. Немецкие СМИ, сетующие, что и они, и BioNTech незаслуженно остались в тени, пишут, что отец Тюреджи переехал в Германию из Турции, чтобы работать врачом, а отец Шахина был на заводе Ford так называемым гостевым рабочим.

Оба будущих изобретателя изучали медицину и считали, что в лечении онкологии есть варианты куда лучше, чем единственно использовавшиеся тогда операции и облучение. В 2001 году они основали фирму Ganymed Pharmaceuticals, которая занималась разработкой антител против рака. Оба они - настолько увлеченные ученые, что, по слухам, даже в день своего бракосочетания утром работали в своей лаборатории, в которую немедленно отправились и после регистрации брака.

С Ganymed дела у пары пошли прекрасно, в 2014 году они продали фирму японскому концерну Astellas Pharma. Heise.de пишет, что на этом они заработали 422 миллиона (и 0,9 млрд в качестве бонуса в случае, если выполнялись некоторые критерии).

В 2008 году они создали уже новую фирму - BioNTech. Сейчас Шахин возглавляет всю компанию, а Тюреджи является ее медицинским руководителем, оба преподают в Университете Майнца. Доля Шахина составляет в фирме 18%. По данным Handelsblatt, половина фирмы принадлежит создателям фармацевтического концерна Hexal, братьям-инвесторам Андреасу и Томасу Стрюнгманну.

Стрюнгманны сказали в интервью Handelsblatt, что супруги-избиратели - уникальные люди, "для которых монетизация результатов исследования не стоит на переднем плане". Как передает Reuters, BioNTech заявила, что планирует продавать лекарство по цене ниже рыночной - летом Pfixer, BioNtech и правительство США договорились, что в Соединенные Штаты будет поставлено 100 миллионов доз вакцины, причем две дозы, которые должны дать иммунитет, стоили бы 39 долларов. Еврокомиссия в среду должна обсудить возможность заказа до 300 миллионов доз вакцины.