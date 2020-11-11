Минздрав решит, как помогать тем, кто не может добраться до пункта тестирования на Covid-19

Председатель ЛСС Гинтс Каминскис, говоря о возможностях самоуправлений обеспечить доставку пациентов с Covid-19 из больниц домой, отметил, что бывают и обратные случаи - когда у людей с симптомами заболевания нет возможности добраться до пункта тестирования, а у самоуправления тоже нет транспорта для подобных ситуаций.

Представитель Минздрава признала, что пока нет решения, как доставить таких людей на пункты тестирования. Вопрос остается открытым, и министерство будет искать решения.