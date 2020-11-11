В пятницу Латвию посетит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Как сообщил Ринкевич, в рамках визита Тихановская удаленно примет участие в международном форуме по вопросам политики безопасности "Рижская конференция 2020".

Во время встреч с Тихановской будут обсуждаться ситуация в Беларуси и возможные будущие инициативы.

Ринкевич отметил, что общественные протесты и их подавление в Беларуси продолжаются, и нынешняя ситуация будет сохраняться еще какое-то время, тем временем кризис из-за Covid-19 ухудшает ситуацию в белорусской экономике.

"Белорусская экономика нуждается в деньгах, которую международные финансовые организации не готовы ей дать. Россия не сможет долго поддерживать нынешний режим, который держится, так сказать, на штыках и внешней поддержке со стороны России",

- отметил Ринкевич.

Он напомнил, что Латвия вместе с Литвой и Эстонией выступила за расширение санкций в отношении представителей белорусских властей. В пятницу Европейский союз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына Виктора и 13 должностных лиц, ответственных за репрессии после выборов 9 августа.