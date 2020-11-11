Ср, 11.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма

Производитель: российская вакцина против Covid-19 эффективнее Pfizer и BioNTech

ФОТО: Shutterstock

В среду, 11 ноября, производитель сообщил, что разработанная в России вакцина против нового коронавируса показала эффективность в 92% случаев вакцинации при испытании на 16 000 добровольцах.

Основываясь на данных о людях, инфицированных новым коронавирусом, после вакцинации или введения вещества плацебо, "Показатель эффективности вакцины "Спутник V" составлял 92%", - сообщает производитель.

Показатель эффективности "Спутник V" аналогичен вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech, которые на этой неделе объявили результаты своих испытаний.

Россия была первой страной, которая одобрила вакцину для более широкого использования, зарегистрировав ее еще в августе.

Вакцина названа "Спутник V" в честь спутника СССР.

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