Производитель: российская вакцина против Covid-19 эффективнее Pfizer и BioNTech

В среду, 11 ноября, производитель сообщил, что разработанная в России вакцина против нового коронавируса показала эффективность в 92% случаев вакцинации при испытании на 16 000 добровольцах.
Основываясь на данных о людях, инфицированных новым коронавирусом, после вакцинации или введения вещества плацебо, "Показатель эффективности вакцины "Спутник V" составлял 92%", - сообщает производитель.
Показатель эффективности "Спутник V" аналогичен вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech, которые на этой неделе объявили результаты своих испытаний.
Россия была первой страной, которая одобрила вакцину для более широкого использования, зарегистрировав ее еще в августе.
Вакцина названа "Спутник V" в честь спутника СССР.