Производитель: российская вакцина против Covid-19 эффективнее Pfizer и BioNTech

Основываясь на данных о людях, инфицированных новым коронавирусом, после вакцинации или введения вещества плацебо, "Показатель эффективности вакцины "Спутник V" составлял 92%", - сообщает производитель.

Показатель эффективности "Спутник V" аналогичен вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech, которые на этой неделе объявили результаты своих испытаний.

Россия была первой страной, которая одобрила вакцину для более широкого использования, зарегистрировав ее еще в августе.