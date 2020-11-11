Прибыль банка Luminor в Балтии сократилась втрое

Только в третьем квартале прибыль группы составила 22,23 млн евро - на 31,6% больше, чем в третьем квартале 2019 года, говорится в отчете Luminor.

Активы Luminor за период с начала года увеличились на 3,3% и в конце сентября составил 14,195 млрд евро. Кредитный портфель банка в странах Балтии уменьшился на 5,8% до 9,627 млрд евро. Портфель вкладов с начала года увеличился на 8,2% и в конце сентября составил 11,07 млрд евро.