СМИ: Трамп победил на Аляске

Впрочем, победа Трампа на Аляске уже ничего не значит, потому что американские СМИ еще в субботу, 7 ноября, подсчитали, что кандидат от демократов Джо Байден выиграл президентские выборы в США.

Байден победил в субботу в Пенсильвании, таким образом собрав больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах.

На сегодняшний день Байден получил 279 голосов выборщиков.

Получив голоса трех выборщиков Аляски, Трамп получил в общей сложности 217 голосов.

Еще в трех штатах - Аризоне, Джорджии и Северной Каролине - победитель выборов до сих пор не определен.