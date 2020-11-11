СМИ: Трамп победил на Аляске

По данным американских СМИ CNN и NBC News, нынешний президент США Дональд Трамп победил на президентских выборах на Аляске.
Впрочем, победа Трампа на Аляске уже ничего не значит, потому что американские СМИ еще в субботу, 7 ноября, подсчитали, что кандидат от демократов Джо Байден выиграл президентские выборы в США.
Байден победил в субботу в Пенсильвании, таким образом собрав больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах.
На сегодняшний день Байден получил 279 голосов выборщиков.
Получив голоса трех выборщиков Аляски, Трамп получил в общей сложности 217 голосов.
Еще в трех штатах - Аризоне, Джорджии и Северной Каролине - победитель выборов до сих пор не определен.
Трамп до сих пор не признал своего поражения на выборах.