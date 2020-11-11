Ср, 11.11.2020
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Сборная Латвии по футболу одержала первую победу в 2020 году

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

В среду, 11 ноября, сборная Латвии по футболу провела на выезде товарищеский матч против команды Сан-Марино, в котором одержала уверенную победу (0:3).

Латвийская сборная активно начала матч и уже на 6-й минуте создала опасный момент у ворот хозяев. Начало игры запомнилось также ударом с острого угла в исполнении Даниэля Онтужанса - вратарь не без проблем справился с ним.

Кстати, для Онтужанса эта игра стала первой, которую он начал в стартовом составе сборной. А вот для Владислава Сорокина и Алексея Савельева этот матч стал и вовсе дебютным в цветах национальной команды.

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, когда Янис Икауниекс сделал передачу вдоль ворот, а Кристиан Бролли неудачно срезал мяч в собственные ворота. В конце первого тайма латвийские футболисты вновь активизировались, но до перерыва счёт не изменился.

В начале второго тайма снова активным был Онтужанс, который пытался самостоятельно ворваться в штрафную площадь сан-маринцев. В одном из эпизодов 20-летний футболист отправил мяч в перекладину ворот хозяев.

На 67-й минуте на поле появился Каспар Дубра, а четыре минуты спустя защитник удвоил преимущество латвийской команды - Андрей Цыганик подал угловой, а Дубра головой отправил мяч в ворота. Этот гол для Дубры стал третьим за национальную сборную.

На 73-й минуте Владислав Гутковскис мог довести счёт до крупного, но после его удара мяч угодил в штангу ворот. Тем не менее, пять минут спустя Гутковскис всё-таки смог забить, реализовав 11-метровый удар. Кстати, этот гол стал первым за сборную для нападающего польского "Ракува".

Отметим, что эта победа стала для сборной Латвии первой в 2020 году. В последний раз латвийские футболисты уходили с поля победителями в ноябре прошлого года, когда дома обыграли Австрию (1:0).

Далее латвийскую команду ожидают две встречи в рамках Лиги Наций - 14 ноября дома против Фарерских островов и 17 ноября на выезде против Андорры. Эти матчи станут последними для национальной сборной в 2020 году.

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