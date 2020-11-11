Стала известна дополнительная информация о новых случаях Covid-19 в Латвии

Всего в столице было зарегистрировано 173 заболевших, а общее количество пациентов в Риге за 14 дней достигло 1765.

В свою очередь, стремительный рост числа случаев был зафиксирован в Резекне, где было зарегистрировано 55 новых случаев. В Резекне общее количество пациентов за 14 дней составляет 81 человек.

Между тем, 45 новых случаев заражения зарегистрировано в Даугавпилсе, где общее кумулятивное число случаев за 14 дней достигло 369 человек. 11 случаев выявлено как в Акнистском, так и в Огрском районах, где за последние две недели зарегистрировано 43 и 49 случаев соответственно.

В свою очередь, по девять пациентов были зарегистрированы в Краславском и Талсинском краях. Восемь новых инфицированных зарегистрированы в Лиепае и Даугавпилсском районе, шесть - в Екабпилсе и пять - в Елгавском, Адажском и Гаркалнском районах.

За прошлый день по четыре пациента были зарегистрированы в Юрмале и Кекаве, Лимбажи, Марупе, Олайне, Резекне, Салдусском и Стренчском районах.

По три зараженных зарегистрированы в Валмиерском, Бауском и Стопиньском краях. В свою очередь, по два пациента были зарегистрированы в Аглонском, Бабитском, Цесисском, Добельском, Гробинском, Инчукалнском, Кулдигском, Лиелварде, Ропажском, Сигулдском и Тукумском краях.

Covid-19 был впервые диагностирован в самоуправлении Зилупе, однако точное количество пациентов неизвестно, поскольку количество инфицированных в самоуправлении не превышает пяти случаев. 1

Вновь инфицированные зарегистрированы также в Аматском, Балдонском, Царникавском, Дундагском, Иецавском, Елгавском, Коценском, Крустпилсском, Кегумском, Ливанском, Ницском, Озолниекском, Прейльском, Приекулинском, Риебиньском, Салацгривском, Саласском, Саласпилском, Саулкрастском, Валкском и Виеситском краях.

Наибольшее количество случаев за последние две недели зафиксировано в Риге - 1765, Даугавпилсе - 369, Юрмале - 107, Лиепае - 82, Резекне - 81 и Краславском крае - 52.

Из числа инфицированных в последний день 82 человека в возрасте от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет, 77 человек в возрасте от 30 до 39 лет и 67 человек - от 60 до 69 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

Уже сообщалось, что во вторник, 10 ноября, в Латвии за один день было выявлено наибольшее количество новых случаев Covid-19 - 453 случая, согласно данным, собранным SPKC.

Два человека, у которых было подтверждено заражение Covid-19, умерли за прошлые сутки. Умершие вчера пациенты были в возрастных группах от 75 до 80 лет и от 65 до 70 лет.

На данный момент в Латвии скончались 105 человек, у которых было подтверждено заражение Covid-19.

Вчера в Латвии был достигнут рекорд по количеству тестов на Covid-19, и в общей сложности было протестировано 7621 человек. Доля положительных тестов за прошедший день составила 5,9%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском Союзе, поскольку выше 4% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

На данный момент в Латвии подтверждено заражение 8848 человек, но 1471 человек вылечились от Covid-19.

Между тем, немного больше положительных новостей было получено из больниц, которые выписали больше пациентов с Covid-19, чем было госпитализировано. Во вторник 31 пациент с Covid-19 был госпитализирован и 41 был выписан, следует из данных, собранных Национальной службой здравоохранения.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение в общей сложности 299 пациентов с Covid-19, из которых 282 имеют среднетяжелое течение болезни, а 17 - тяжелое течение болезни. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) отметила, что для латвийской больничной системы критически важно, если количество пациентов с Covid-19 в больницах превысит 500.